Perché Anna Kalinskaya non era con Sinner agli Australian Open, come è finita con l'ex fidanzata Dal bacio agli US Open all'assenza a Melbourne: la mancata presenza di Anna Kalinskaja agli Australian Open sembrerebbe confermare le voci sulla loro rottura.

A cura di Ada Cotugno

L'immagine del loro bacio era stata la copertina della vittoria di Jannik Sinner agli ultimi US Open, ma soltanto pochi mesi dopo a Melbourne non c'era Anna Kalinskaja sugli spalti a fare il tifo per lui. La storia d'amore tra i due tennisti aveva fatto il giro del mondo e il bacio quasi rubato dalla russa negli Stati Uniti era stato l'unico gesto a sfuggire al velo di discrezione che entrambi si erano imposti.

Anche la fine del rapporto è stata avvolta dal mistero perché i due hanno sempre amato tenersi ben lontani dalle luci dei riflettori una volta usciti dai campi da tennis. La Kalinskaja non era presente alla vittoria di Sinner agli US Open perché non stanno più insieme da tempo, come si vociferava già agli ATP di Torino dove la sua assenza aveva fatto rumore e come avevano confermato già alcuni media russi diverse settimane fa.

Sinner agli Australian Open senza Anna Kalinskaja

Anche questa volta i più attenti alle vicende personali dell'altoatesino hanno notato che nella sua cerchia ristretta non c'era Anna Kalinskaja. I due non hanno mai avuto nessuna uscita pubblica, ma la sua assenza conferma le notizie riguardo alla rottura: la storia d'amore sarebbe finita da ormai diversi mesi, senza nessun clamore o grande annuncio pubblico, nella discrezione che da sempre li ha accompagnati.

Non sono servite neanche le incursioni dei giornalisti per strappare la verità a Sinner e alla sua ormai ex fidanzata perché entrambi hanno preferito gestire la cosa privatamente. Ma è nelle grandi occasioni che sorgono le domande, soprattutto perché il loro bacio era stato un po' il simbolo dell'ultimo slam vinto dal tennista italiano. Nei mesi passati c'erano stati alcuni indizi: i due non si seguono più su Instagram e la sua mancata presenza a Torino aveva fatto sollevare grossi dubbi sulla stabilità del rapporto che parrebbe essersi sciolto già diversi mesi fa, anche se nessuno all'esterno ha mai saputo i motivi di questa rottura.