Madrid, programma e orari TV: in campo Arnaldi-Djokovic, Musetti-Etcheverry e Berrettini-Giron Cinque tennisti italiani in campo oggi nell’ATP Madrid: Sonego-de Minaur, Arnaldi-Djokovic, Berrettini-Giron, Musetti-Etcheverry, Darderi-Tiafoe. Si parte alle 11. Diretta su Sky. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner non c'è. Ma l'Italia è lo stesso grande protagonista nel torneo 1000 di Madrid. In questo sabato 26 aprile sono addirittura cinque i tennisti italiani a scendere in campo nel torneo maschile, che proveranno a raggiungere al terzo turno Cobolli, che ha sfruttato il ritiro di Rune, e Jasmine Paolini che è ai sedicesimi del torneo femminile. Matteo Arnaldi sul centrale affronta Djokovic, mentre Sonego sfida de Minaur. Musetti alle 11 gioca contro Etcheverry. Berrettini se la vede con Giron. Diretta solo su Sky.

Il programma all’ATP Madrid 2024: gli italiani in campo

Cinque tennisti italiani protagonisti oggi a Madrid. Sul campo centrale, intitolato a Manolo Santana, Lorenzo Sonego gioca contro Alex de Minaur, testa di serie numero 6. Si parte non prima delle 13. Partita non chiusa. Alle 15:30 Matteo Arnaldi se la vede con Novak Djokovic, tre volte vincitore del torneo, ma che non è reduce da un bel periodo. Sul campo 1, dedicato ad Arantxa Sanchez, apre alle 11 Musetti contro l'argentino Etcheverry. Tiafoe-Darderi quinto match sul campo 3, Berrettini-Giron invece è il quarto sul campo 4. Giocheranno entrambi nel tardo pomeriggio.

Musetti-Etcheverry

Sonego-de Minaur

Arnaldi-Djokovic

Darderi-Tiafoe

Berrettini-Giron

Dove vedere Arnaldi-Djokovic a Madrid in TV: l’orario

Matteo Arnaldi e Novak Djokovic si affrontano oggi pomeriggio nel torneo di Madrid. È il primo confronto tra i due tennisti, che non stanno brillando. 9 vittorie e 8 sconfitte nel 2025 per Arnaldi, mentre Djokovic ha giocato due tornei splendidi e perso, però, quattro volte al primo turno. Si comincia alle 15:30. Diretta TV su Sky, canale 201, commento di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Streaming con Sky Go e NOW, per abbonati.

Musetti-Etcheverry, dove vedere la partita di tennis in tv e streaming

Reduce dalla finale di Monte Carlo, torna in campo Lorenzo Musetti che è collocato nella parte bassa del tabellone, quella lasciata sguarnita da Carlos Alcaraz. L'azzurro fa il suo esordio con l'argentino Etcheverry, grande lottatore, ma nulla più. Avversario ostico in ogni caso. La partita è la prima in programma sul campo Arantxa Sanchez alle ore 11. Diretta TV sul canale 201 di Sky. Streaming possibile con Sky Go e NOW. Non c'è la diretta in chiaro.

Dove vedere in TV Berrettini e Sonego: gli orari

Lorenzo Sonego sarà in campo sul Manolo Santana contro Alex de Minaur. A guardare la classifica il pronostico sembra netto per l'australiano, che però contro gli italiani ha un record tremendo, e Sonego è partito bene. L'incontro non prenderà il via prima delle 13. Dovranno invece aspettare parecchio per giocare Darderi e Berrettini. Le sfide con gli americani Tiafoe e Giron non si terranno prima delle 18. Sonego-de Minaur potrebbe iniziare sul canale 203 di Sky per passare poi sul 201. Sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis) le partite di Berrettini e Darderi.