Anisimova lascia il tennis a 21 anni: “Mi fermo per tutelare la mia salute mentale” La tennista americana si è presa una pausa dal tennis. Problemi di salute mentale stoppano la carriera di Amanda Anisimova, tennista di 21 anni che ha scritto sui social: “Per me è insopportabile giocare i tornei di tennis”.

A cura di Alessio Morra

Dei problemi di salute mentale dei tennisti se ne parla sempre di più, e se ne parla purtroppo perché sono sempre di più gli atleti che sono costretti a fermarsi per poter risolvere le proprie problematiche. Al lungo elenco si aggiunge il nome di Amanda Anisimova che ha deciso di fermarsi: "Per me è diventato insopportabile essere ai tornei di tennis".

Amanda Anisimova è una tennista americana, classe 2001. Quando aveva 17 anni e mezzo era già una giocatrice di livello, vinse il primo titolo in carriera prima di raggiungere addirittura le semifinali del Roland Garros. Quei livelli non li ha tenuti più, ma si è comunque assestata su buoni livelli. Ma gli ultimi mesi sono stati durissimi. I risultati non sono arrivati e purtroppo sono arrivati dei commenti orrendi, spesso gratuiti, sui suoi profili social. E per preservare la sua salute mentale è arrivato lo stop.

L'annuncia lo ha dato lei stessa scrivendo sui social: "Ehi ragazzi. Ho pensato di fare un post spiegando cosa sta succedendo e i miei piani per il futuro. Sono stata alle prese con la mia salute mentale e al burnout dall'estate del 2022. È diventato insopportabile essere a tornei di tennis. A questo punto la mia priorità è il mio benessere mentale e prendermi una pausa per un po' di tempo. Ho lavorato duramente per superarlo. Mi mancherà essere là fuori e apprezzo tutto il continuo sostegno".

Amanda Anisimova ha ricevuto, manca a dirlo, numerose manifestazioni di affetto e di solidarietà da parte di colleghi e appassionati. Tra questi c'è stato anche Holger Rune, tennista danese, che recentemente ha dibattuto sui social con alcuni tifosi dopo le polemiche di Madrid che ha scritto: "L'odio è strano e non ha senso. Forse se tutti bloccassero le persone che scrivono cose odiose, quelle persone rimarrebbero sole con il proprio odio?".

Anisimova ha ricevuto, purtroppo, spesso dei messaggi orribili, e ce chi l'ha criticata come detto anche pesantemente per il suo fisico. Lei stessa ha pubblicato in una stories il messaggio di un utente che ha scritto: "Sei l'atleta con la peggior forma fisica del circuito WTA".