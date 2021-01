Scorrendo la lista dei partecipanti al prossimo Challenger di Biella, c'è una sorpresa. Tra i tennisti che si giocheranno il titolo in terra piemontese c'è nientemeno che Andy Murray. L'ex numero 1 del mondo vincitore in carriera di 3 tornei del Grande Slam, che non ha potuto partecipare agli Australian Open a causa del Covid e delle restrizioni legate alla pandemia, ripartirà dall'appuntamento italiano, di caratura nettamente inferiore.

C'era grande attesa per il ritorno in campo di Andy Murray in questo avvio di stagione. Il tennista britannico reduce da annate difficili a causa di gravi infortuni ha dovuto fare i conti ancora con la sfortuna, finendo fuori gioco per il primo Slam in programma ovvero gli Australian Open per cui aveva ricevuto una wild card. Murray che in carriera ha collezionato 5 sconfitte in finale nella Terra dei Canguri, ha contratto il Covid e dunque non ha potuto poi, anche alla luce delle tempistiche e delle restrizioni anti-pandemia, trasferirsi a Melbourne. Una doccia fredda per un giocatore che non vedeva l'ora di tornare in campo per provare a tornare ai fasti del passato.

Andy Murray però a quanto pare non resterà fermo, allenandosi ulteriormente, ma scenderà comunque in campo per giocare un altro torneo di ben altra caratura. Si tratta del Torneo di Biella: il suo nome figura nell'entry-list del secondo challenger indoor che andrà in scena nella città piemontese, organizzato dalla Biella Tennis Academy. Cos'è un challenger? Si tratta di un torneo riservato di solito a giocatori di seconda fascia che mirano ad acquisire un ranking sufficiente per accedere poi alle competizioni più prestigiose, riservate a chi ha classifiche migliori, come gli ATP World Tour 250 series o ATP World Tour 500 series e infine gli Slam.

Quello di Biella è un Challenger 125, ovvero la tipologia di torneo con il montepremi più alto dei vari Challenger, che mette in palio un montepremi di 132mila euro. Nulla di paragonabile rispetto agli Australian Open: basti pensare che il vincitore del primo Slam della stagione incasserà la bellezza di più di 3 milioni di euro, poco meno della metà rispetto alla scorsa stagione.