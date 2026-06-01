Nicolas Massu sta commentando il Roland Garros poi lo spavento, terremoto in diretta TV: “Trema tutto”

L’ex numero 9 del mondo, coach e capitano di Davis Nicolas Massu viene sorpreso da una scossa di terremoto in Cile mentre è in diretta per parlare del Roland Garros.

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Un'intervista come tante quella che Nicolas Massu stava rilasciando a ESPN Tennis ma che in realtà ha preso una piega inaspettata. L'ex numero 9 del mondo, coach e capitano della squadra di Coppa Davis del Cile, si è dovuto fermare a causa di un'improvvisa e forte scossa di terremoto. Seppur spaventato l'ex tennista ha cercato di proseguire tra lo sbigottimento dei suoi interlocutori che si sono resi conto di quanto tremasse tutto.

Massu intervistato sul tabellone del Roland Garros

L'emittente sportiva ha deciso di rivolgersi a Massu per un commento sul tabellone del Roland Garros, rimasto letteralmente senza padrone dopo l'uscita di scena inaspettata di Sinner. "El Vampiro" stava cercando di dire la sua sull'argomento, sottolineando l'imprevedibilità del tabellone attuale: "Questo sport, lo sapete molto bene, richiede di essere sempre sul pezzo ogni giorno, ogni settimana. Guardate adesso il tabellone del Roland Garros, nella parte alta: incredibile come si sia aperto. Quindi bisogna approfittarne assolutamente".

Terremoto durante l'intervista di Massu per il Roland Garros

Lo studio di ESPN ha cercato di sfruttare al massimo l'esperienza dell'ex giocatore medaglia olimpica, che ha allenato giocatori come Hurkacz e Thiem. Il cileno però ha richiamato l'attenzione dei presenti perché qualcosa non andava nel collegamento: "Ragazzi… ragazzi, qui a Santiago sta tremando parecchio. Oh! Sta tremando fortissimo". Le immagini hanno mostrato gli effetti della scossa di terremoto, e come tutto tremasse.

Massu non si ferma nonostante il terremoto a Parigi

Molto impressionati i giornalisti in studio che hanno cercato di chiudere il collegamento, con Massu però che ha deciso di andare avanti: "Va tutto bene, la situazione è sotto controllo". Una situazione che ha spiazzato anche i suoi interlocutori molto sinceri: "Sinceramente me la sto facendo addosso. Quando è successo una volta vicino a dove vivo io, nella provincia di Buenos Aires, mi ha scosso in un altro modo. Qui si sente in maniera diversa". Fortunatamente per Massu la scossa di terremoto non si è ripetuta e dunque l'intervista è andata avanti, senza però quel relax iniziale che aveva contraddistinto il tutto.