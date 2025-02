video suggerito

Andre Agassi ricorda la rivalità con Sampras: “Pete mi ha rovinato tante domeniche” Andre Agassi ha rievocato la rivalità con Pete Sampras, ha ricordato vittorie e sconfitte e reso merito al suo storico avversario: “Mi ha rovinato tante domeniche, ma ha dato tanto alla mia carriera”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Andre Agassi e Pete Sampras hanno segnato oltre un decennio e hanno dato vita a una delle rivalità più belle nella storia del tennis. Una rivalità pura, per stile di gioco e caratteri. Amici non lo sono mai stati, ma il rapporto tra i due è sempre stato buono. Sportività vera in campo e fuori. Agassi era più popolare, per mille motivi, Sampras ha vinto di più. Pete si è ritirato a vita privata. Mentre Andre ha ripreso a farsi vedere sui campi da tennis e da quest'anno è il capitano del Team World in Laver Cup, a margine di un evento parlando della loro vecchia rivalità ha raccontato un aneddoto e dato una definizione precisa sui loro confronti.

Agassi ricorda le partite con Sampras: "Mi ha rovinato tante domeniche"

34 confronti diretti (20 vinti da Sampras) tra il 1989 e il 2002. 22 titoli Slam (14 per Pete, 8 per Andre). Una rivalità vera, pura, sana tra due giocatori che hanno dato vita a cinque finali Slam. Sampras ha numeri migliori, ma Agassi si è tolto anche contro di lui grandi soddisfazioni. Gioie e dolore, come si confa nelle carriere di ogni grande atleta. Rivangando nel passato quello che un tempo era conosciuto come il ‘Kid di Las Vegas' ha detto: "Ci siamo sfidati spesso, abbiamo giocato tante volte. Lui mi ha rovinato tante domeniche, ma ha anche dato tanto alla mia carriera".

Un bel riconoscimento. Perché oltre a ricordare alcune sconfitte evidentemente brucianti, Agassi fa capire quanto sia contato Sampras nella sua carriera, anche nel migliorarsi, nell'alzare l'asticella per poter competere con lui ad altissimo livello.

Poi un ricordo divertente, quello relativo alla finale del torneo ATP di San José, che ora non si gioca più. Era un appuntamento indoor che si teneva a febbraio in California. Sampras e Agassi quel torneo lo hanno vinto più di una volta. Nel 1998 si trovarono in finale. Non una finale qualunque per il più ‘grande' dei due.

Quando Agassi iniziò la risalita: il successo su Sampras a San Jose

Pistol Pete era il numero 1, Agassi invece entrò con una wild card dopo una stagione con poche vittorie e tanti problemi, anche extra tennis narrati nella sua meravigliosa autobiografia. Andre chiuse l'anno fuori dalla top cento, e dopo aver vinto in modo schiacciante la finale disse all'amico qualcosa di scherzoso, come ha svelato solo ora: "Quando giocai la finale di San Jose con Pete, ero fuori dalla top 100, stavo risalendo. Quando lo battei gli dissi: ‘Non posso credere che tu abbia perso contro qualcuno che non è classificato tra i primi cento al mondo".