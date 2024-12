video suggerito

Cosa fa oggi Pete Sampras e perché è sparito dal mondo del tennis: “È felice vivendo così” Pete Sampras è stato il re del tennis per oltre vent’anni. 14 titoli Slam, 7 vittorie a Wimbledon. Un regno assoluto il suo in un’epoca ricca di campioni. Dopo il ritiro ha scelto di lasciare le luci della ribalta: “Sono stato cresciuto per essere un tennista, non una celebrità”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Pete Sampras è un mito del tennis. Ed è stato il mito assoluto fino a quando Federer, Nadal e Djokovic non hanno vinto più prove del Grande Slam di lui. L'ex tennista americano, a modo suo, quest'aurea non l'ha persa ed anzi con il passare del tempo è diventato ancora più leggendario, perché dopo aver vinto di tutto e di più ha deciso di ritirarsi a vita privata. Le sue apparizioni in pubblico sono rarissime, recentemente è stato paparazzato a Los Angeles, ma da oltre un anno non rilascia dichiarazioni pubbliche.

La straordinaria carriera di Pete Sampras: re del tennis per un decennio

Classe 1971, nel 1990 vince a sorpresa gli US Open, batte una sfilza di campioni e conquista il primo Slam. Per vincerne un altro passano quasi tre anni, ma quando rivince è già il numero 1. Trionfa a Wimbledon, è il 1993, quello diverrà il suo giardino di casa. I Championships li vince sette volte, in totale conquista 14 titoli Slam ed è numero 1 a fine stagione per sei volte, la rivalità con André Agassi è davvero bella, pure perché rappresentano due poli opposti. Il loro sponsor la cavalca, raggiungono popolarità mondiale.

Sampras è un tennista sui generis, è un numero uno vero, però ogni tanto scivola, ma gli cambia poco. Perché lui fissa i suoi obiettivi e li raggiunge quasi sempre. Lo Slam numero 14 lo insegue, lo vuole vincere a New York ma perde due finali consecutive ('00, '01). L'ultimo tentativo è quello buono. Nessuno gli dà credito e invece disputa un torneo strepitoso e lo vince: è il 2002. Sampras dopo aver vinto dice che si prenderà una pausa. Un anno dopo si ritira, senza tornare più in campo, è il 2003.

Dopo il ritiro Sampras si è fatto vedere poco in pubblico

Da quel momento in poi chiunque lo tira per la giacca. Tutti lo vogliono, tutti lo cercano: ma ha praticamente dice no a tutti. Nel 2022 non va nemmeno a Wimbledon nel giorno in cui viene celebrato il centenario del Campo Centrale. Proprio lui che avrebbe avuto più diritto marca visita. Perché Sampras è fatto così, schivo, preferisce vivere fuori dalle luce dei riflettori dopo esserci stato i riflettori per parte della sua vita.

"Volevo essere solo un tennista, non sono cresciuto per essere una celebrità"

Sampras ha sempre preferito il basso profilo, l'esatto opposto di Agassi. Lo ha detto chiaramente anche nella sua biografia, scritta da Flink: "Io volevo essere solo un giocatore di tennis come Edberg o Borg. Ognuno ha una personalità diversa. Io pensavo a giocare e basta. Sono stato cresciuto per essere un tennista non una celebrità". Frasi che rendono bene il personaggio che dopo il ritiro, al netto di un paio di esibizioni (ormai datate), pubblicamente si è visto sempre molto poco. Talmente scarse le sue apparizioni da poterle ricordare quasi tutte.

Un evento a Indian Wells cinque anni fa con una serie di campioni, come Nadal, Federer, Serena Williams e Sharapova. Un'apparizione agli Australian Open (oltre dieci anni fa), una all'Open di Cina. Una partita di basket vista in prima fila con Roger Federer, un'apparizione benefica non tennistica e poco altro.

"Ogni volta che lo vedo mi sembra felice"

In un'intervista alla CNN, datata 2016, a proposito di sé disse: "Non voglio viaggiare e partecipare a eventi per più di un paio di giorni. Non ho la forza per impegnarmi". Sposato e padre di due figli, Sampras nel tempo libero gioca a golf e a carte, e pare giochi qualche partitella a tennis a casa sua. Lui è felice, come ha detto il suo storico allenatore Paul Annacone: "Ogni volta che lo vedo mi sembra completamente felice. Ha una prospettiva e una visione davvero splendide: è un padre e un marito, fa tutto ciò che vuole".

La malattia della moglie e la richiesta di preghiere

Post social zero da anni. Ma nell'ottobre del 2023 è tornato a farsi sentire per una vicenda importante, seria. Sampras raccontò della malattia della moglie, Bridgette Wilson, alla quale venne diagnosticato un cancro alle ovaie. Ne parlò l'ATP Tour. L'ex numero 1 per una volta scacciò via la sua natura riservata e chiese preghiere per la sua dolce metà: "Come molti sanno sono una persona piuttosto tranquilla e riservata. Tuttavia, quest'anno è stato un periodo eccezionalmente impegnativo per la mia famiglia e ho deciso di condividere quanto successo. Lo scorso dicembre, a mia moglie Brigitte è stato diagnosticato un tumore alle ovaie. Da allora, ha subito un intervento chirurgico importante, ha sostenuto la chemioterapia e continua con la terapia di mantenimento mirata. È dura vedere qualcuno che ami affrontare una sfida come questa".

Continuò dicendo: "Tuttavia, vedere i nostri ragazzi farsi avanti e sostenere così con convinzione Bridgette, me stessa e gli altri è stato incredibile. Vedere Bridgette continuare a essere una mamma e una moglie incredibile in tutto questo è stato fonte di ispirazione. Ho anche imparato che è molto difficile chiedere supporto quando qualcosa è semplicemente troppo difficile da dire. Chiedo con umiltà pensieri e preghiere per la nostra famiglia mentre Bridgette continua a prosperare nel suo percorso di guarigione. Grazie".

Sampras paparazzato due volte nel 2024

In questo 2024 Sampras è stato pescato due volte dai paparazzi. Due foto scattate all'esterno di uno Starbucks in California. La prima lo scorso gennaio, l'altra a inizio dicembre. Due immagini grosso modo simili. L'americano è con una maglietta del suo storico sponsor, jeans classici, occhiali da sole e in mano ha sempre quattro bicchieroni che porta fuori con sé. Due apparizioni fugaci per quello che per quasi un decennio è stato il miglior tennista in assoluto e che per quasi vent'anni è stato definito il migliore di sempre.