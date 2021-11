Anche Tsitsipas si ritira nel pieno delle ATP Finals: cosa succede adesso Tsitsipas si ritira dalle Nitto ATP Finals di Torino 2021. Il tennista greco si è dovuto arrendere al problema al gomito che lo affligge da tempo. Al suo posto Norrie.

A cura di Vito Lamorte

Stefanos Tsitsipas si ritira dalle ATP Finals di Torino. Ieri il tennista greco stava svolgendo una sessione con lo sparring partner Samir Banerjee sui campi del Training Center del Circolo della Stampa Sporting ma ha dovuto smettere a causa del problema al gomito che lo affligge da qualche tempo: oggi, alle ore 21, è in programma la sfida con Casper Ruud nel secondo match del Gruppo Verde ma poco fa è arrivata la notizia del suo abbandono. Verrà sostituito Cameron Norrie. Tsitsipas ha perso la gara d'esordio contro Rublev e nella conferenza stampa post-match aveva dribblato la domanda sul problema al braccio destro rispondendo in maniera fredda: "Preferisco non parlare di questo".

Per il numero 4 del mondo si è ripresentato l'infortunio che gli non gli ha permesso di proseguire il match di secondo turno a Parigi-Bercy contro Popyrin e anche allora comunicò di non voler svelare le sue reali condizioni.

Nella sua prima partita contro Andrey Rublev, persa ol punteggio di 4-6 4-6, il greco non ha dato l'impressione di essere nel suo momento migliore e l’abbandono dell’allenamento di ieri aveva posto ulteriori dubbi sulla sua permanenza nel torneo. Nelle ore successive Tsitsipas ha deciso con il suo staff e la sua famiglia di gettare la spugna: il classe 1998 ha provato in tutti i modi a stringere i denti ma il dolore lo ha portato al ritiro.

Dopo il ritiro di Matteo Berrettini, ecco che il prestigioso torneo perde un altro protagonista. Jannik Sinner ha preso il suo posto e ieri sera ha battuto il polacco Hubert Hurkacz ma il 19enne altoatesino speravano di poter subentrare proprio a Stefanos Tsitsipas, visto l’infortunio che si era procurato prima dell’evento di Torino. Come se non bastassero queste defezioni, in base ad alcune indiscrezioni dell'ultima ora pare che Karatsev si stato chiamato a Torino a causa di un fastidio fisico per Hurkacz.