Alcaraz schietto su Sinner: “Alla gente piace davvero l’idea di vederci litigare, il trash talking”

La rivalità più bello dello sport mondiale è quella tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, due grandi campioni che stanno monopolizzando i principali tornei di tennis. Jannik e Carlos si sono presi tutti gli ultimi sette Slam (4-3 per l'italiano, che è anche il numero 1 ATP). Non sono amici, non possono esserselo due atleti di tale valore, ma il rispetto è tanto, in campo e fuori. Alcaraz ha confermato il legame con Sinner svelando: "Ci vediamo spesso fuori dal campo. Parliamo e ci alleniamo insieme a volte", ma con pragmatismo ha parlato anche di quello che vorrebbero la maggior parte dei tifosi, e cioè vederli litigare.

"Il trash talking suscita attenzioni e vende"

Il numero 2 del tennis ha rilasciato una lunga intervista al Financial Times nel quale ha parlato anche della rivalità con Sinner e del rapporto più che cordiale che hanno tra loro. Alcaraz è un ragazzo intelligente che sa bene come funziona il mondo:"Il trash talking suscita molta attenzione. Alla gente piace l'idea che tra noi ci siano attriti, e questa è una cosa che vende".

"Il tennis è uno sport individuale, ma spesso si crea un bel rapporto"

Ma non esce dai propri principi: "Il tennis è uno sport individuale, ma noi tennisti ci troviamo giorno dopo giorno. Io e Jannik abbiamo avuto negli anni grandi battaglie, ma ci vediamo spesso fuori. Parliamo e ci alleniamo insieme a volte. E così si crea un buon rapporto, bellissimo".

Amici sì, ma sempre e soprattutto rivali: "Vogliamo vincere e batterci a vicenda. Ma fuori dal campo siamo delle brave persone e andiamo d'accordo. Il campo è una cosa, la vita fuori un'altra. Per me questa è una delle virtù e dei valori dello sport".

Alcaraz e la finale del Roland Garros: "Ho pensato di recuperare un punto alla volta"

Sinner è stato citato dallo spagnolo, ovviamente, anche quando ha trattato l'argomento: finale del Roland Garros. Jannik ebbe tre matchpoint, l'italiano sembrava a un passo dal trionfo e invece ha vinto Alcaraz che ha spiegato come ha fatto a compiere una rimonta epica: "Ho semplicemente pensato di recuperare un po' alla volta, un punto, poi un altro e un altro. Soprattutto quei tre. Chiudere uno Slam è molto difficile, sapevo che avrei sicuramente avuto delle occasioni. Ecco perché sono rimasto calmo. Sapevo che non sarebbe stato facile per lui".