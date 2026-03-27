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“Sono la loro prostituta”: Zizou Bergs sintetizza il suo ruolo di sparring partner di Sinner e Alcaraz

Il belga Zizou Bergs è lo sparring partner preferito di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per i loro allenamenti: il numero 45 al mondo spiega la sua disponibilità con una battuta.
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A cura di Paolo Fiorenza
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Zizou Bergs possiede il dono della sintesi: il 26enne tennista belga ci ha messo un attimo a spiegare la sua disponibilità assoluta a fare da sparring partner in allenamento sia a Jannik Sinner che a Carlos Alcaraz. "Sono la loro prostituta", ha detto, usando a dire il vero un termine inglese più colorito ("bitch"). Il senso resta lo stesso, ovvero che ogni qual volta i primi due tennisti al mondo hanno bisogno di Bergs per una sessione, lui non si nega mai.

Bergs spiega il suo ruolo di sparring partner di Sinner e Alcaraz: "Io ci sono sempre"

Le parole del belga sono state pubblicate in un video dell'ATP: l'intervistatrice gli chiede se Sinner e Alcaraz "fanno la fila per lui", al che Bergs risponde che è la loro "prostituta", aggiungendo che "in qualsiasi momento loro vogliono allenarsi, lui c'è".

La battuta di Bergs – che a Miami ha perso al secondo turno da Etcheverry – dà il senso di quanto i top player lo stimino come sparring molto affidabile: numero 45 al mondo (con un best ranking di 39 lo scorso ottobre), ha un buon livello e non si tira indietro da sessioni anche dure. Il tennista di Lommel – che non ha mai vinto un torneo in carriera (due finali perse, entrambe nel 2025, Auckland con Monfils e Rosmalen con Diallo – è destrimano, sufficientemente aggressivo da fondo e con una buona volée.

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Zizou non è un Top 10, né mai lo sarà, ma ha evidentemente le caratteristiche richieste da Sinner e Alcaraz per tenere alta l'asticella dei propri allenamenti in campo: solido, costante, disposto a spingere. E sappiamo bene quanto sia Jannik che Carlos giochino con intensità e ritmo alto.

In giro ci sono video – sia dello scorso anno che recenti, per esempio a Indian Wells – che mostrano Bergs allenarsi con entrambi. Del resto per il belga è un privilegio poter stare in campo per ore con i migliori giocatori al mondo: è chiaro che anche a lui va di lusso. E sa che magari dopo un paio di no, sia Sinner che Alcaraz potrebbero decidere di cambiare lo sparring ‘preferito'.

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