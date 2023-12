Alcaraz riceve una proposta di matrimonio mentre gioca: risponde con un gesto impercettibile Episodio curioso durante l’ultima partita di esibizione di Carlos Alcaraz: lo spagnolo ha ricevuto una proposta di matrimonio dagli spalti da parte di una tifosa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Carlos Alcaraz ha fatto due su due nelle esibizioni in vista della nuova stagione del tennis. Dopo aver battuto Djokovic, il tennista numero due al mondo si è sbarazzato anche del connazionale Roberto Bautista Agut vincendo il super tie-break del terzo set. Il match ha fatto registrare un momento esilarante nel primo parziale, quando una tifosa ha deciso di presentare una particolare richiesta di matrimonio a Carlitos direttamente dagli spalti.

Alcaraz si accingeva a servire nel Palazzetto dello Sport della sua Murcia quando è stato distratto da una sostenitrice. La donna ha urlato a dalle tribune: "Carlitos casate conmigo", ovvero "Carlitos sposami". Nell'impianto tutti sono scoppiati a ridere, visto che la voce della supertifosa del giocatore di casa si è sentita chiaramente nel silenzio generale. Anche il diretto interessato non è rimasto indifferente: il secondo giocatore del ranking ATP non ha nemmeno provato a far finta di nulla ed è scoppiato a ridere.

Messa da parte la classica concentrazione che precede la battuta, Alcaraz ha alzato la testa con un sorriso smagliante e ha iniziato a guardarsi attorno cercando anche il punto da cui era arrivata la proposta di matrimonio. Non è mancato anche un leggerissimo cenno di sì con la testa, quasi impercettibile, da parte del murciano, che dunque è stato allo scherzo complice anche l'atmosfera "rilassata" della partita di esibizione.

Le proposte di matrimonio durante le partite di tennis ai propri idoli non sono una novità. Alcaraz è solo l'ultimo di una lunga lista di campioni della racchetta che hanno ricevuto richieste di questo tipo durante le partite. È in bella compagnia il talento iberico visto che in passato anche Federer e Nadal hanno dovuto fare con due fan che urlarono rispettivamente “Sposami Roger” e “Rafa vuoi sposarmi?”. Entrambi provarono inizialmente a restare impassibili ma si lasciarono andare poi ad una bella risata. Lo stesso capitò a Djokovic che ricevette questa proposta da un piccolo tifoso e con un bellissimo gesto lo invitò in campo per fare qualche scambio durante un allenamento prima degli US Open.

Il siparietto più famoso però resta quello dell’ex leggenda del tennis femminile Steffi Graf. La tedesca durante la semifinale di Wimbledon fu sorpresa da una proposta matrimoniale di un tifoso. Dopo qualche secondo per metabolizzare il tutto, l’attuale moglie di André Agassi, rispose con una battuta rimasta nella storia: "Quanti soldi hai?".