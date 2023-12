Djokovic pietrificato dalla prodezza inaspettata di Alcaraz fa un gesto di resa: spettacolo e risate Alcaraz e Djokovic hanno regalato spettacolo nella partita di esibizione disputata a Riyad e vinta dal secondo. Un punto dello spagnolo in particolare ha fatto il giro del mondo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Le premesse per la prossima stagione del grande tennis sono più che buone a giudicare dalla partita disputata tra Alcaraz e Djokovic in Arabia Saudita. L'esibizione della Riyadh Season Tennis Cup si è rivelata un successo, con i primi due giocatori della classifica ATP che hanno regalato spettacolo. Alla fine a spuntarla in tre set è stato lo spagnolo in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-4 e 6-4 dopo due ore di battaglia. I carichi della pre-season si sono visti poco, con entrambi che sono apparsi già tirati a lucido per il 2024.

Sul cemento di Ryiad infatti non sono mancati gli scambi di altissimo livello, e i punti da copertina. Uno dei più belli è stato quello conquistato da Alcaraz nelle prime fasi del terzo set, al termine di un botta e risposta molto intenso. Djokovic sembrava essere riuscito a mettersi in una condizione di vantaggio, mandando il suo avversario con un dritto incrociato molto stretto lo spagnolo fuori dal campo. Nole a quel punto si è quasi fermato, cosa che accade raramente, credendo di aver probabilmente portato il 15 a casa.

E invece ecco la replica da campione di Alcaraz che in corsa è arrivato benissimo sulla palla e da fuori dal campo ha scagliato un dritto potente ed eccezionale. Un lungolinea impressionante che ha fatto sorridere i commentatori, e lasciato a bocca aperta il pubblico a giudicare dal verso di meraviglia alzatosi dagli spalti. Djokovic è rimasto di sasso e ha lasciato cadere la sua racchetta a terra in modo simpatico, guardandosi intorno con un sorriso ironico a sottolineare il suo stupore. Dall'altra parte del campo Alcaraz, ha riso di gusto colpito dalla reazione di Djokovic.

L'atmosfera rilassata del match di esibizione è venuta fuori in questa situazione. E il tutto è proseguito anche nel post-partita in occasione delle interviste, quando ci sono stati complimenti reciproci. Se Djokovic ha esaltato Carlitos: "È impressionante per la sua giovane età ciò che ha ottenuto. È un ragazzo molto umile e gentile. La sua famiglia, suo padre, è una famiglia molto simpatica con grandi valori". Il numero due del mondo ha celebrato il grande campione: "Ogni volta che condivido il campo con lui è fantastico. È fantastico, sono cresciuto guardandolo vincere grandi tornei, sono molto felice di giocare contro di lui e spero di continuare. Sembra che abbia 20 anni. Voglio congratularmi con lui e ringraziarlo per aver giocato questa partita con me qui". L'obiettivo però è quello di provare a regalargli qualche dispiacere sportivo: "I miei obiettivi? Continuare a migliorare come persona e come giocatore, per provare a batterlo"

Ora Djokovic è atteso dal debutto ufficiale in avvio di 2024 alla United Cup, mentre Alcaraz tornerà in Spagna per un'altra esibizione nella sua Murcia con il connazionale Roberto Bautista Agut.