Alcaraz fa una figuraccia sul tennis femminile: domanda trabocchetto, risponde con parole a caso Carlos Alcaraz in imbarazzo agli Australian Open dopo una domanda sul circuito femminile di Courier, il pubblico si è accorto di tutto.

A cura di Marco Beltrami

Carlos Alcaraz, un po' come Sinner, è uno dei tennisti più apprezzati e non solo in campo. Se il talento non si discute, anche a livello umano il giovane spagnolo è molto amato. Correttezza, ma anche spontaneità per il numero due del mondo che anche dopo gli ottavi di finale degli Australian Open e la vittoria su Kecmanovic ha dato dimostrazione di non essere capace di mentire.

Anche lui si è prestato alle imprevedibili interviste di Jim Courier. L'ex tennista americano ha stuzzicato Carlos Alcaraz sulla sua passione per il tennis: quando non gioca il murciano, guarda le partite dei suoi colleghi? Risposta affermativa per Carlitos che in modo molto naturale ha ammesso di essere intrigato dai match degli altri giocatori top, come Djokovic, Medvedev e anche Jannik Sinner: "Sono i migliori tennisti del mondo, mi piace vederli giocare". D'altronde durante le sue partite contro i big, ha sempre dimostrato grande rispetto.

Courier allora ha spostato il focus del discorso con una domanda rivelatasi trabocchetto per il suo interlocutore. Con un sorriso velato, Big Jim ha chiesto ad Alcaraz se fosse interessato anche a seguire in tv il tennis femminile, tra un impegno e l'altro. Il campione di Wimbledon è rimasto un po' spiazzato e infatti ha risposto tentennando un po': "Bene… sì.. guardo anche la WTA quando posso ovviamente… e quando accendo la TV".

Il pubblico si è accorto dell'imbarazzo di Alcaraz che sembrava non voler fare una brutta figura e ha iniziato a ridere. A quel punto anche Carlos ha iniziato a sorridere prima di proseguire e cercare di recuperare: "Se è WTA, ATP, qualunque cosa… mi piace guardare". Grandi risate da parte dei presenti, con Alcaraz che per supportare la sua tesi non è riuscito a citare nessuna collega in particolare. Per una volta, al contrario di quello che accade quando gioca, è apparso in difficoltà.