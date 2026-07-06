Fernanda Gentil fa piangere Casemiro in diretta con una domanda toccante: “Scusami, non ci riesco”

Casemiro scoppia in lacrime in diretta. La domanda della giornalista Fernanda Gentil fa crollare il centrocampista brasiliano: “Scusami non ci riesco”.

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La delusione del Brasile sta tutta nella reazione di Casemiro in diretta subito dopo il triplice fischio della sfida che la nazionale di Ancelotti ha perso 2-1 contro la Norvegia. L'eliminazione dai Mondiali agli ottavi è una mazzata tremenda per i verdeoro e per tutto il popolo brasiliano che vive il calcio come una religione, una ragione di vita. Ed è proprio su questo che ha puntato la giornalista di Cazé TV, Fernanda Gentil, quando trovandosi di fronte a Casemiro, ha fatto al calciatore una domanda piuttosto articolato, ma allo stesso tempo molto profonda. Talmente forte che Casemiro non è riuscito a trattenere le lacrime riuscendo solo in parte a rispondere.

"In questo momento, considerando il nostro privilegio, per me, per te, per Cazé TV… la vita va avanti, no? Qui il Mondiale è finito, ma la vita prosegue. Tra tre o sei mesi ci rimetteremo in carreggiata; dimenticheremo un po', elaboreremo l'accaduto, non lasciandolo alle spalle, ma assimilandolo – spiega la giornalista –. Ma la realtà in Brasile è diversa per la maggior parte dei ragazzi; loro non hanno quei tre o sei mesi di tempo per riprendersi. Per molti di loro, anzi, per la maggioranza, proprio come per te o Vinicius a quei tempi, quando vedevi il Brasile di Ronaldo e Rivaldo perdere ed essere eliminati dal Mondiale, la delusione non sempre moriva lì. Per qualche motivo continuavi ad andare avanti, continuavi a crederci, anche vedendo quei sogni spesso andare in fumo. E ora, quei ragazzi sono lì a guardarci, a sentire anche loro il peso di questa sconfitta, ma senza quel tempo per riprendersi". Casemiro qui crolla.

Il centrocampista brasiliano non riesce a rispondere, resta in silenzio, l'emozione è tanta. E così la giornalista lo incalza: "Cosa dici loro adesso? Di non smettere di credere, perché tu non hai smesso allora, ed è per questo che oggi sei qui, anche nella sconfitta; questa sconfitta fa certamente parte della prossima vittoria – aggiunge –. So che è dura, ma trova qualcosa in tutto questo… qualcosa che loro possano vedere". Casemiro a questo punto, con la voce rotta dall'emozione, prova a scandire qualcosa, ma davvero poco: "È difficile trovare le parole". La giornalista allora va avanti: "Cosa ti ha spinto ad andare avanti quando vedevi quel Brasile perdere?". Casemiro è davvero provato: "Scusami…". Non riesce proprio a parlare il giocatore brasiliano.

"Non c'è bisogno di scusarsi. Va tutto bene, va tutto bene". Provano a consolarlo i due giornalisti e così a quel punto Casemiro trova il modo per parlare: "È difficile trovare le parole in momenti come questo perché il Mondiale è sempre un sogno quando inizi a giocare e speri un giorno di vincerlo – spiega –. Io ho avuto la mia terza occasione. Sono un privilegiato e sono molto orgoglioso di ciò che io e tutti i miei compagni abbiamo realizzato qui. E anche della generazione che non ha vinto. Noi ci proviamo, facciamo un buon lavoro ma sappiamo di aver deluso migliaia di persone come hai detto tu, la vita va avanti. E credo che in questi momenti vuoi solo stare con la famiglia e i figli. È dura. Mi dispiace". La giornalista, a questo punto, non va oltre: "Non preoccuparti, grazie mille. Apprezzo davvero che tu sia venuto qui. Questo la dice lunga su di te".