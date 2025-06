video suggerito

Alcaraz chiede scusa al Roland Garros: "Mi dispiace". Aveva visto Sinner e ha fatto la stessa cosa L'ultima partita di Alcaraz è durata un'ora e mezza, uno spettacolo brevissimo per il quale si è scusato con i tifosi: tutti sono scoppiati a ridere durante l'intervista.

A cura di Ada Cotugno

Dopo aver trionfato a Roma Carlos Alcaraz vuole piazzare la doppietta al Roland Garros: un anno fa era stato protagonista di una finale combattutissima con Alexander Zverev e questa volta punta al remake della sfida contro Jannik Sinner che cercherà di riscattarsi dopo la sconfitta in Italia. Fin qui lo spagnolo è stato insuperabile e grazie alla vittoria contro Tommy Paul, con il punteggio di 6-0, 6-1, 6-4, sfiderà Lorenzo Musetti in semifinale. Ma nella sua intervista post gara ha fatto scoppiare a ridere tutto lo stadio chiedendo scusa.

Oltre a essere uno sportivo il numero 2 al mondo è anche un grande appassionato di tennis e nel tempo libero studia tutte le mosse degli avversari, a cominciare proprio da Sinner. E quando ha liquidato lo statunitense in poco tempo ha chiesto scusa per lo spettacolo rapido e indolore, provocando grandi risate fra tutti i tifosi seduti sugli spalti che avevano assistito a una partita velocissima.

Alcaraz chiede scusa e tutti scoppiano a ridere

È piuttosto strano vedere un tennista che si scusa dopo una vittoria, eppure è quello che è successo allo spagnolo. Alla stampa del Roland Garros dopo la partita contro Paul ha chiesto scusa per aver archiviato la gara in un tempo brevissimo, poco più di un'ora e mezza: "Sapevo che volevate vedere altro tennis, mi dispiace, ma dovevo fare il mio lavoro". Tutti sono scoppiati a ridere per la schiettezza di Alcaraz che ha impiagato pochissimo tempo per raggiungere la semifinale dove incontrerà Musetti.

Lui e Sinner si lanciano chiari messaggi attraverso queste vittorie schiaccianti, un duello a distanza che sperano presto di concretizzare sulla terra rossa dell'Open di Francia: "Diciamo che in qualche modo mi sta ispirando a dare il 100% in ogni partita. Ovviamente adoro guardare le partite nei miei giorni liberi. Capisco quanto sia importante giocare a un livello così alto per tutta la partita, avere più tempo per recuperare dopo. Ci sto provando anch'io, cerco di essere molto concentrato per tutta la gara".