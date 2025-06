Quando gioca Musetti contro Alcaraz al Roland Garros 2025, data e orario del prossimo incontro

video suggerito

Musetti-Alcaraz è la semifinale del Roland Garros in programma venerdì 6 giugno non prima delle 14. Tutto quello che c'è da sapere.

A cura di Marco Beltrami

Lorenzo Musetti tornerà in campo al Roland Garros domani, venerdì 6 giugno, per la semifinale contro Carlos Alcaraz. Il numero due d’Italia, reduce dal successo su Frances Tiafoe, sfiderà lo spagnolo sul campo Philippe Chatrier non prima delle 14. In palio c’è l’accesso alla semifinale, dove il vincente affronterà quello che verrà fuori dai quarti Sinner-Bublik e Djokovic-Zverev. Il match sarà trasmesso in diretta TV su Eurosport, disponibile per gli abbonati sia su Sky che su DAZN. Per quanto riguarda lo streaming, la sfida sarà visibile su DAZN, Sky GO, NOW e Discovery+, sempre riservato agli utenti abbonati.

Musetti-Alcaraz al Roland Garros, quando gioca e a che ora

Musetti-Alcaraz è in programma oggi venerdì 6 giugno non prima delle ore 14. La sfida si giocherà sul campo Philippe Chatrier e potrebbe iniziare un po' in ritardo nel caso in cui i match previsti precedentemente dovessero allungarsi. Si giocherà nello stesso giorno anche l'altra semifinale, tra i vincenti dei match Sinner-Bublik e Djokovic-Zverev.

Carlos Alcaraz, il prossimo avversario di Musetti e favorito numero uno per la vittoria

Carlos Alcaraz occupa attualmente il numero due al mondo, nonché campione in carica al Roland Garros. Reduce dalla vittoria a Roma, lo spagnolo 22enne sogna il secondo successo, dopo aver vinto anche gli US Open, e Wimbledon (due volte). Ha giocato già sei volte nel circuito maggiore con Musetti, capace d’imporsi solo nel primo confronto ad Amburgo nel 2022. Poi sono arrivate 5 sconfitte di fila, ultime quelle in finale a Monte Carlo e in semifinale a Roma.

Il cammino di Musetti e Alcaraz al Roland Garros 2025

Contro chi hanno giocato Musetti e Alcaraz finora al Roland Garros. Il cammino del tennista italiano verso la semifinale è iniziato contro Hanfmann e Galan. Molto bene Lorenzo che dopo aver concesso un solo set a Navone, ha fatto lo stesso contro Rune e Tiafoe, avversari sempre ostici. Anche Alcaraz non ha mai perso più di un set nei match in questa edizione dello Slam francese. Dopo l’esordio in scioltezza contro Zeppieri, i successi sempre in 4 con Marozsan, Dzumhur, e Shelton. Poi tre set a zero a Paul.

Dove vedere Musetti-Alcaraz in TV e streaming al Roland Garros

La partita tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz sarà trasmessa in diretta su Eurosport, visibile per gli abbonati attraverso le piattaforme Sky e DAZN. Non è prevista copertura televisiva in chiaro. Per quanto riguarda lo streaming, l’incontro sarà disponibile su Sky GO, DAZN e Discovery+, ma solo per gli utenti in possesso di un abbonamento attivo