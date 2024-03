Alcaraz brutalmente sincero prima di sfidare Sinner a Indian Wells: “Non so come farò, davvero” Alla vigilia della semifinale di Indian Wells, Carlos Alcaraz ha parlato di Jannik Sinner, amico e rivale che gli pare quasi imbattibile in questo momento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

La semifinale di Indian Wells tra Sinner e Alcaraz è attesissima. Non lo è solo dagli appassionati italiani, ma lo è da tutti coloro che seguono il tennis. Perché questi tra Jannik e Carlos sono match meravigliosi e che stanno segnando un'epoca. L'enfasi non è eccessiva. Perché sono già due campioni. Ora si contendono il numero 2 della classifica ATP, ma presto lotteranno per il primo posto. L'attesa è forte e lo stesso Alcaraz ha mostrato a parole di temere e non poco il suo avversario, che a tratti pare imbattibile.

Si rispettano, come accade a tutti i campioni, ma sono soprattutto amici Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Lo spagnolo è esploso prima, ha vinto due titoli Slam ed è già stato numero 1. L'italiano è sulla buona strada.Gli Australian Open li ha conquistati, il numero 2 è quasi a portata di mano, lo è anche grazie ai successi degli ultimi mesi. Nel 2024 Sinner ha conosciuto solo vittorie. Un percorso netto, che fa paura agli avversari e pure allo spagnolo, che a Indian Wells comunque sembra tornato su ottimi livelli, a Zverev ha lasciato pochi game, nonostante l'invasione di api.

Sinner è favorito, se batterà Alcaraz lo supererà nella classifica mondiale e diventerà numero 2 al mondo per la prima volta. Dopo il match vinto con Zverev lo spagnolo ha risposto a una serie di domande su Jannik, lo ha complimentato, ha citato la frase, già ‘storica' di Tommy Paul, e soprattutto ha detto che al momento non vede la possibilità di batterlo. Armi sembra non averne.

Sarà pre-tattica? Alcaraz è parso sincero, è un ragazzo genuino, spontaneo, e in conferenza stampa prima della semifinale ha detto: "Onestamente non so come affronterà la partite. Jannik è senza dubbio il migliore al mondo in questo momento. Ho sentito le parole di Tommy Paul, divertenti per me, dice che sta ‘giocando nudo'. Di sicuro, il suo gioco è incredibile, sta giocando davvero bene. Non ha perso mai quest'anno. Mi piace davvero vederlo giocare. Sarà una partita difficile davvero, una grande sfida per me. Devo vedere qual è il mio livello di fronte a lui. Le ultime due partite che ho giocato con lui le ho perse. Devo aggiustare il mio gioco. Sarà la partita più difficile che giocherò quest'anno".

Al di là del grande rispetto che c'è tra i due, queste sono parole splendide, che fanno capire quanto sia diventato forte, temuto Sinner che fa paura pure a uno dei suoi più grandi rivali, che proverà a prendersi la rivincita dopo le ultime due sconfitte.