Agassi ad Alcaraz: “Non essere così avido”. Andre fa ridere tutti nel discorso finale alla Laver Cup

Andre Agassi ha onorato alla grande il suo ruolo di capitano del Team World alla Laver Cup, ricoperto per la prima volta quest'anno, guidando Fritz, de Minaur e compagni alla vittoria per 15-9 sul Team Europe. Tra gli sconfitti c'era anche Carlos Alcaraz, che si è presentato a San Francisco col suo nuovo look biondo platino e ha strappato applausi con colpi immaginifici come quello realizzato nel doppio vinto in coppia con Ruud contro Opelka e Michelsen. Lo spagnolo ha giocato anche un altro doppio, ugualmente vinto assieme a Mensik contro Fritz e Michelsen, e due singolari, vincendo con Francisco Cerundolo e perdendo con Taylor Fritz. Un bilancio dunque positivo, che tuttavia non è riuscito a evitare la sconfitta per la squadra europea capitanata da Yannick Noah. E nella cerimonia al termine della Laver Cup, Alcaraz ha incassato la battuta di Agassi, che ha fatto ridere tutti, lo spagnolo in primis.

La battuta di Andre Agassi a Carlos Alcaraz alla fine della Laver Cup: "Non essere così avido"

"Carlos, non essere così avido con tutti quei tornei del Grande Slam. Condividine un po' con i tuoi fratelli, per l'amor di Dio", ha detto Agassi. Una battuta che vuole essere un omaggio al nuovo numero uno al mondo (ha appena scavalcato Jannik Sinner grazie alla vittoria nella finale di Flushing Meadows), volendo sottolineare come il 22enne campione di Murcia già sia arrivato a quota 6 negli Slam vinti: due Roland Garros, due Wimbledon, due US Open, gli manca solo l'Australian Open per chiudere il ‘Career Grand Slam' (a Sinner manca solo Parigi).

Le parole toccanti del capitano del Team World ai suoi ragazzi: "Ora nella mia vita avete i privilegi di una madre"

Agassi ha interpretato alla grande il ruolo di capitano del Team World alla Laver Cup, mettendo in campo tutta l'esperienza e il carisma che gli sono valsi da giocatore la posizione numero uno al mondo e la vittoria in 8 Slam. Toccanti le parole rivolte dal ‘Kid' di Las Vegas ai suoi ragazzi dopo il successo nell'edizione appena conclusa (la squadra comprendeva Taylor Fritz, Alex de Minaur, Reilly Opelka, Alex Michelsen, Francisco Cerundolo, Joao Fonseca, Jenson Brooksby e il vice capitano Patrick Rafter).

"È stata una settimana infernale – ha detto Agassi – Grazie per la fiducia. Grazie per aver creduto in me. Grazie per avermi permesso di entrare nelle vostre vite per un breve periodo di tempo. Dico che ora nella mia vita avete i privilegi di una madre. Questo significa che chiamate, chiedete e la risposta è sì prima ancora di chiedere. Combatterei con ognuno di voi, ovunque, in qualsiasi momento. Vi voglio bene, ragazzi".