A Bastad Garin e Carabelli litigano a sorpresa e volano insulti: “Vieni negli spogliatoi”

Il torneo di Bastad è stato contraddistinto da un brutto episodio. Il derby sudamericano tra Garin e Carabelli è finito in malo modo, con una pesante lite tra i due dopo il saluto a rete. Alcuni video hanno mostrato il confronto serrato con parole forti, culminato anche nella minaccia di rivedersi negli spogliatoi.

Cosa è successo a Bastad tra Garin e Carabelli

Il primo turno dell'ATP 250 sulla terra rossa svedese si è chiuso con il successo dell'argentino numero 59 del mondo in due set. Doppio 6-4 per battere il cileno 29enne, scivolato al 117° posto del ranking e chiudere la pratica qualificandosi al turno successivo. Quando Carabelli e Garin nel terzo tempo si sono salutati, qualcosa è andato storto con un vero e proprio corto circuito culminato in un litigio.

Lite al momento dei saluti, volano parole forti

A quanto pare qualcosa nel comportamento del cileno è stato sgradito da parte dell'argentino che gli ha dato del "bobo" ovvero "idiota", augurandogli anche un ritorno a casa sereno. Un insulto che Garin non si è fatto scivolare addosso, visto che è arrivata una replica: "Che ti prende, amico, perché mi dai dello stupido? Dimmi cosa ti ho fatto, idiota, cosa ti ho fatto, str..zo?".

Garin aspetta Carabelli negli spogliatoi per la resa dei conti

L'argentino allora ha tirato in ballo un presunto parere condiviso sul suo avversario, nel tentativo di offenderlo sulla sua presunta fama: "Nessuno ti ama". Garin ha risposto chiamando il rivale un "fantasma" e non contento lo ha invitato poi a rivedersi dopo il match nella pancia degli spogliatoi per una sorta di resa dei conti: "Voglio vedere se hai le p…e di venire". Una chiusura pessima, che poi è proseguita sui social. Carabelli ha chiuso il suo profilo avendo ricevuto una serie di insulti da parte dei sostenitori del suo avversario e dei tifosi cileni.