Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom maschile a Levi: orari e programma

Lo slalom maschile fa il suo debutto stagionale a Levi: gli orari della gara di Coppa del Mondo di sci alpino e dove vederla in TV e streaming.

Il primo slalom maschile della stagione andrà in scena a Levi, prossima tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. Oggi in Finlandia ci sarà la seconda prova, con le due manche che partiranno alle ore 10:00 e alle ore 13:00. L'Italia spera di essere protagonista con Alex Vinatzer che cerca continuità in questa specialità e vuole arrivare al meglio alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La gara sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD.

Come detto Vinatzer sarà a capo della delegazione azzurra che per questo appuntamento conterà sei atleti. La concorrenza è altissima perché nello slalom ottime possibilità di successo le hanno anche Lucas Pinheiro Braathen, giovane fenomeno brasiliano, Henrik Kristoffersen che detiene la sfera di cristallo nella specialità, ma anche Clement Noel che ha trionfato sull pista di levi nella scorsa stagione.

Dove vedere lo slalom maschile di Levi in diretta TV e in streaming

La pista "Black Levi" ospiterà il primo slalom maschile stagionale che arriva subito dopo quello femminile. Gli sciatori sono attesi sulle nevi finlandesi dalle consuete due manche che cominceranno alle 10:00 e alle 13:00. sarà possibile seguire tutta la gara in diretta in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD, mentre i possessori di abbonamento potranno seguirla in streaming su Eurosport 1. Anche per lo streaming ci saranno due possibilità di scelta: in forma gratuita su RaiPlay, tramite il sito web oppure l'app, per gli abbonati invece Discovery+ e NOW.

Saranno sei in tutto gli atleti che formeranno la delegazione dell'Italia in Finlandia, con gli azzurri che hanno una piccola possibilità di lasciare il segno sulla pista di Levi. Alex Vinatzer è assolutamente il favorito e con lui al cancelletto di parenza ci saranno anche Tommaso Sala, Matteo Canins, Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi e Corrado Barbera, tutti alla ricerca del miglior piazzamento per il primo slalom della stagione.