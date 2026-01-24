sport
Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom gigante di Spindleruv Mlyn e la Discesa a Kitzbuhel: orari e programma

A Spindleruv Mlyn si disputa lo slalom gigante femminile con Goggia, prima manche alle ore 10:30. Gli uomini sono di scena a Kitzbuhel per la discesa libera. Diretta TV su Eurosport e in chiaro su Rai 2.
A cura di Alessio Morra
Penultimo weekend di gare di Coppa del Mondo prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Le donne saranno di scena in Repubblica Ceca a Spindleruv Mlyn, mentre per gli uomini c'è la gara più attesa dell'anno per chi fa velocità: la discesa libera di Kitzbuhel con Franzoni e Paris pronti a stupire. Discesa che scatterà alle ore 11:30. Mentre lo slalom gigante, senza Brignone, scatterà alle 10:30 con la prima manche. Diretta su Eurosport e in chiaro su Rai 2.

Sci alpino, i pettorali delle italiane in gara a Spindleruv Mlyn

Federica Brignone dopo lo splendido rientro a Plan de Corones è rimasta in Italia per allenarsi, così come Sofia Goggia. L'Italia ha convocato: Asja Zenere, Laura Steinmair, Ilaria Ghisalberti, Carole Agnelli, Sophie Mathieu, Anna Trocker, Lara Della Mea e Giorgia Collomb.

Dove vedere lo slalom gigante di sci in TV: orari e diretta in chiaro

Lo slalom gigante femminile che si disputa in Repubblica ceca sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su Rai 2, e in streaming gratis su RaiPlay. La gara, che scatterà alle 10:30 con la prima manche e vedrà la seconda manche dalle 13:30, si potrà seguire anche su Eurosport, canale visibile dagli abbonati di Discovery+, DAZN, TIMvision, HBO Max e Prime Video Channels.

Sci alpino in TV, dove vedere la discesa libera a Zauchensee e il Gigante ad Adelboden: orari e programma

Sci alpino, i pettorali degli italiani in gara ad Kitzbuhel

Dominik Paris e Giovanni Franzoni sono tra i favoriti a Kitzbuhel, dove ogni velocista vuole provare a vincere. La Streif è la pista più affascinante. Mattia Casse, Christof Innerhofer e Florian Schieder gli altri azzurri con possibilità di stupire.

Dove vedere la discesa libera di sci in TV: orari e diretta in chiaro

La discesa libera di Kitzbuhel scatterà alle 11:30. La magia della Streif si potrà seguire in diretta TV su Rai 2, naturalmente in chiaro. Gratis pure lo streaming con RaiPlay. Diretta anche su Eurosport, canale visibile a tutti gli abbonati di DAZN, Prime Video Channels, Discovery+, Prime Video Channels e TimVision.

