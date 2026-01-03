Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom Gigante femminile a Kranjska Gora: orari e programma

La prima gara del 2026 della Coppa del Mondo si terrà oggi a Kranjska Gora. In Slovenia è in programma uno slalom gigante femminile. Si parte alle ore 10. Diretta TV su Eurosport e in chiaro su Rai 2.

Il circo bianco dello sci vive la prima gara del 2026 in Slovenia, nella storica pista di Kranjska Gora, dove sono le donne a disputare la sedicesima gara della Coppa del Mondo femminile, che vede una lotta serrata per il vertice tra Mikaela Shiffrin e la neozelandese Alicia Robinson, che si sfideranno anche in Slovenia, dove sarà in scena anche Sofia Goggia che non è molto lontana dalle due contendenti e sa di avere una chance. Si parte alle ore 10 con la prima manche, diretta TV in chiaro su Rai 2 e anche su Eurosport.

Sci alpino, delle italiane in gara oggi a Kranjska Gora

Gara molto interessante questa. Perché la classifica della Coppa del Mondo vede sì Mikaela Shiffrin al comando e saldamente, ma non totalmente in fuga. Camille Rast e Alicia Robinson non sono lontanissima. Quarta in comodo è invece Sofia Goggia, che ha 404 punti e che scenderà in pista oggi in Slovenia con la speranza di ottenere un altro piazzamento e altri punti pesanti. L'Italia schiera oltre a Sofia Goggia, che partirà con il pettorale numero 8, anche Lara Della Mea. Competeranno anche Alice Pazzaglia, Giorgia Collomb e Asja Zenere.

Dove vedere lo slalom gigante femminile di sci in TV: orari e diretta in chiaro

Lo slalom di Kranjska Gora si potrà seguire in diretta TV in chiaro su Rai in questo sabato 3 gennaio. La Rai trasmette ogni evento in chiaro e sarà così pure oggi con il Gigante femminile che andrà in onda su Rai 2. Prima manche a partire dalle ore 10, la seconda invece prenderà il via alle ore 13. Diretta sempre anche su Eurosport, che trasmetterà l'evento per gli abbonati di Discovery+ e DAZN. Streaming in chiaro con RaiPlay, per abbonati con Eurosport, Discovery e DAZN.