Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom femminile a Flachau: orari e programma

Oggi, martedì 13 gennaio, la Coppa del mondo di Sci alpino fa tappa a Flachau. Sei le italiane in gara, Giada D’Antonio prende il posto di Giorgia Collomb. Diretta tv in chiaro e in streaming sui canali della Rai.

La Coppa del Mondo di Sci alpino femminile fa tappa oggi a Flachau (in Austria) per lo Slalom speciale. La prima manche è in programma alle ore 17:45 mentre la seconda alle 20:45, entrambi saranno visibili in diretta tv e in chiaro per tutti su Rai 2 e Rai Sport HD. A meno di un mese dalle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 è sempre lei a dominare la scena: la statunitense Mikaela Shiffrin, attuale leader della classifica generale (823 punti) e di quella di specialità (580 punti) è la favorita assoluta per la conquista della sfera di cristallo.

Le italiane in gara per lo Slalom femminile a Flachau

L'Italia si presenta alla settima prova dell'anno fra i pali stretti (ne ha vinte ben cinque la Shiffrin) forte delle ottime prestazioni raccolte a Kranjska Gora, in particolare di Lara Della Mea e Martina Peterlini, che hanno chiuso in top 10. Saranno loro a guidare la pattuglia tricolore di sei sciatrici che annovera anche Giulia Valleriani, Emilia Mondinelli, Beatrice Sola e Giada D'Antonio al posto di Giorgia Collomb.

Nel mirino c'è anche un'altra "piccola" soddisfazione: ovvero, l'opportunità di riscrivere un pezzo di storia della specialità. Si tratta del piazzamento migliore conquistato da un'atleta azzurra su questa pista in Austria risale al 2018, Chiara Costazza si piazzò al sesto posto. In precedenza c'erano stati il nono posto di Irene Curtoni (2016) e due decimi posti ottenuti da Manuela Moelgg (nel 2010 e nel 2011).

Dove vedere le gare di Coppa del mondo di Sci alpino

Tutte le tappe di Coppa del Mondo di Sci alpino possono essere viste in diretta TV e in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD. Gratis anche la visione in streaming sulla piattaforma online RaiPlay.it. Diretta streaming in chiaro (ma solo per abbonati) invece su Eurosport 1, discovery+, SkyGO, NOW e DAZN.