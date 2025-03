video suggerito

Sci alpino in TV, dove vedere lo Slalom femminile di Are e il Super G maschile di Kvitfjell: orari e diretta Oggi domenica 9 marzo doppio appuntamento di Coppa del Mondo di Sci: le donne sono di scena ad Are in Svezia per le due manche dello Slalom, quasi contemporaneamente gli uomini gareggiano in Norvegia in Super G. Diretta in chiaro di tutte le prove su RaiSportHD e RaiPlay. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anche oggi, domenica 9 marzo la Coppa del Mondo di sci alpino femminile è di scena in Svezia ad Åre, con lo slalom. Continua il weekend delle donne sulle nevi nordiche, con Federica Brignone sorvegliata speciale dalle proprie avversarie. Per gli uomini continua il programma in Norvegia sulle nevi di Kvitfjell col Super G. Diretta in chiaro sia su RaiSport sia su RaiPlay.

Ad Åre in Svezia è in programma lo slalom sulla pista del Störtloppsbacken. Oggi domenica 9 marzo, tocca infatti allo slalom concludere il lungo weekend di CdM femminile con le classiche due manche: prima manche alle ore 09.30, seconda alle ore 12.30. Dopo questo weekend, si tornerà in Italia a La Thuile con le prove di superG e di discesa per poi giocarsi tutto all'ultimo atto che si terrà a Sun Valley negli Stati Uniti.

Anche la Coppa del Mondo sci alpino maschile si disputa quest'oggi: a Kvitfjell, in Norvegia, c'è il Super G. Il programma del fine settimana prevedeva due discese, già disputate venerdì e sabato e un superG, in calendario oggi domenica 9 marzo. Marco Odermatt, Franjo Von Allmen e Alexis Monney possono fare la differenza anche in Norvegia mentre per l’Italia, i riflettori sono puntati sul solito Dominik Paris.

Dove vedere in diretta TV e streaming lo slalom femminile in programma ad Åre in Svezia

Come per tutte le gare di Coppa del Mondo anche lo slalom di oggi domenica 9 marzo è visibile in doppia modalità: in chiaro e a pagamento. Nel primo caso l'appuntamento è sui canali Rai in TV e in streaming: RaiSportHD e RaiPlay permetteranno di vedere Federica Brignone e le altre azzurre impegnate in gara nelle due manche. Nel secondo caso, Eurosport e Discovery+ metteranno a disposizione la diretta per i propri abbonati.

Super G maschile a Kvitfjell: dove vederlo in diretta TV e streaming

Anche in Norvegia la prova maschile di CdM è visibile sia in chiaro senza costi aggiuntivi sia a pagamento. La manche unica di Super G è prevista per le 10:30 e sarà trasmessa sia sui canali Rai (RaiSportHD e RaiPlay) sia su Eurosport e Discovery+