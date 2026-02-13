Michela Moioli fa impazzire l’Italia alle Olimpiadi: è medaglia di bronzo nello snowboard cross

Michela Moioli fa impazzire di gioia l'Italia con la vittoria della medaglia di bronzo dopo la finale di snowboard cross a Livigno. Un'impresa per l'azzurra che in semifinale sembrava ormai spacciata, dietro a tutte per gran parte della gara prima dell'incredibile recupero che gli ha consentito di arrivare in finale. Qui l'atleta azzurra era pronta per prendersi l'oro ma si è dovuta accontentare di un terzo posto. Per l'Italia è la 18esima medaglia in queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026, nono bronzo totale.

Per Michela Moioli si tratta di un ritorno sul podio 4 anni dopo il trionfo di Pyeongchang. L'atleta azzurra non è riuscita a centrare le prime due posizioni. L'oro è infatti andato all'australiana Baff, argento per la ceca Adamczykova. In totale in carriera per la Moioli si tratta della terza medaglia olimpica: un oro nel 2018, un argento nel 2022, e appunto un bronzo nel 2026. Una finale, quella di oggi, che per la Moioli è arrivata dopo una caduta che ha rischiato di far saltare tutto.

Nella giornata di ieri infatti l'atleta azzurra era stata protagonista di una caduta in allenamento anche se la sua partecipazione alla gara di oggi non è mai stata in dubbio. Moioli era scivolata a causa di un errore commesso dall'atleta che la precedeva. Per lei un trauma facciale senza nessun altro tipo di conseguenza fisica fortunatamente. Oggi la gioia di una medaglia che le consente di conquistare la sua terza medaglia olimpica in carriera. Michela Moioli aveva sorpreso tutti già in semifinale quando partendo da dietro ha poi rimontato in modo incredibile arrivando davanti a tutte le sue avversarie.

Non è chiaro se fosse una tattica o meno anche perché poi, pure in finale, l'atleta azzurra ha replicato la stessa gara ma in questo caso per lei è stato molto più difficile rimontare e arrivare tra le prime posizioni. Fino all'ultimo la Moioli si è giocata la medaglia arrivando poi sulla linea del traguardo centrando un successo fondamentale che consente all'Italia di aumentare ulteriormente il suo bottino di medaglie in questi Giochi invernali di Milano Cortina 2026 a dir poco esaltanti per gli azzurri.