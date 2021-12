Meravigliosa Sofia Goggia, seconda in Super G a St. Moritz! Ora è seconda in classifica generale Ancora una grandissima prova di Sofia Goggia, seconda in supergigante sulle nevi svizzere di St. Moritz, dopo la tripletta da sogno a Lake Louis. Adesso la 29enne bergamasca è seconda nella classifica generale di Coppa del Mondo.

A cura di Paolo Fiorenza

Sofia Goggia si conferma ad altissimi livelli al ritorno del circo bianco femminile in Europa: la 29enne campionessa bergamasca si è piazzata seconda nel supergigante di St. Moritz, preceduta solo dalla svizzera Lara Gut-Behrami, che si è imposta con un vantaggio di 18 centesimi. Siderali i distacchi da tutte le altre, con la Shiffrin terza a 1"18 e poi a seguire la norvegese Mowinckel a 1"45 e l'austriaca Raedler a 1"70.

Grande la prova complessiva della valanga rosa, con quattro azzurre piazzate nella Top 10: oltre alla Goggia, abbiamo infatti Elena Curtoni sesta, Federica Brignone ottava e Marta Bassino nona. La Goggia ribadisce dunque i progressi clamorosi fatti registrare in Super G, lei regina indiscussa della discesa libera al femminile, piazzando un meraviglioso secondo posto dopo la vittoria di Lake Louis dello scorso fine settimana, che aveva fatto seguito alla doppietta in discesa. Il risultato di St. Moritz consente a Sofia di scavalcare Petra Vlhova nella classifica generale di Coppa del Mondo, detenuta dalla slovacca: adesso è seconda, avendo ridotto il distacco dalla leader Shiffrin a soli 70 punti (395 contro 465).

La statunitense appare inarrivabile, visto che ha a sua disposizione punti pesanti in gigante e slalom oltre al Super G, ma se la Goggia continuerà così – e magari provasse ad essere competitiva anche in gigante – la battaglia per la coppa di cristallo generale potrebbe far sognare nuovamente i tifosi italiani, dopo la vittoria di Federica Brignone due anni fa. Quanto alla ‘coppetta' di specialità relativa al supergigante, la ragazza bergamasca è stata appaiata in cima alla graduatoria proprio dalla Gut-Behrami vincitrice oggi: 180 punti per entrambe.