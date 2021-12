Strepitosa Sofia Goggia a Lake Louise: trionfa anche in super G centrando la tripletta Sofia Goggia è a dir poco straordinaria. La sciatrice italiana vince anche il Super G a Lake Louise dopo i trionfi nelle due discese libere.

A cura di Fabrizio Rinelli

Sofia Goggia è a dir poco straordinaria. La sciatrice italiana vince anche il Super G a Lake Louise dopo i trionfi nelle due discese libere. Per la bergamasca è dunque tripletta con ben tre vittorie in tre giorni. L'azzurra ha piazzato un tempo su 1.18.28 lasciandosi alle spalle la svizzera Lara Gut-Behrami, che ha chiuso in 1.18.39, e l'austriaca Mirjam Puchner in 1.18.72. Buon quinto posto per le altre azzurre Federica Brignone ed Elena Curtoni con quest'ultima che ha chiuso invece in settimana posizione. Sofia Goggia è stata davvero straordinaria firmando così il suo quattordicesimo successo in carriera, il quarto in supergigante.

In questo modo, con questa grande vittoria, la sciatrice bergamasca si avvicina ulteriormente al podio delle vincitrici italiane all time, composto da Deborah Compagnoni e Federica Brignone, appaiate a 16 vittorie e Isolde Kostner a 15. La finanziera orobica ha sfatato il tabù che le aveva spesso impedito di andar a segno nella specialità del super G realizzando così l’obiettivo che si era prefissata alla vigilia. La Goggia è stata davvero brava a sfruttare gli insegnamenti raccolti nei giorni scorsi. La campionessa olimpica è stata straordinaria sin dall’uscita dal cancelletto sfruttando la posizione a uovo anche nei primi curvoni della Men’s Olympic Dowhnill.

Sofia Goggia è stata in grado di rimanere sempre ben aderente al terreno. L'azzurra è stata brava a controllare la propria potenza alla precisione di traiettoria che le ha consentito di trovare linee molto strette e di rimanere agganciata alla svizzera Lara Gut-Behrami. La perfetta uscita dal salto finale le ha poi consentito di superare l’elvetica e distanziarla di quattordici centesimi portandosi a casa un successo a dir poco straordinario che rappresenta un traguardo storico per l'Italia e un ennesimo successo per la sciatrice bergamasca.