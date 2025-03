video suggerito

Mattia Casse vola nella rete a Kvitfjell, la caduta è tremenda: prova sospesa, ansia e preoccupazione Tremenda caduta per Mattia Casse nel corso della prima prova in vista della discesa libera di Coppa del Mondo di Kvitfjell: grande preoccupazione e prova sospesa.

A cura di Vito Lamorte

Tremenda caduta per Mattia Casse nel corso della prima prova in vista della discesa libera di Coppa del Mondo di Kvitfjell. L'atleta azzurro è caduto nella parte alta della pista ‘Olympiabakken' ed è finito nelle reti di protezione, per poi essere soccorso per circa venti minuti.

Al momento non ci sono notizie ufficiali sulle condizioni del 35enne piemontese, attualmente in corsa per il podio nella classifica di Super G: la FISI ha fatto sapere che saranno rese note le condizioni solo dopo gli accertamenti sanitari.

Mattia Casse vola nella rete a Kvitfjell, la prova è sospesa

Un enorme spavento per Mattia Casse in occasione della prima prova cronometrata di discesa a Kvitjell: l'atleta azzurro è stato protagonista di una brutta caduta che ha obbligato l'organizzazione ad interrompere la gara per circa venti minuti e consentire l’intervento dei soccorsi. Il velocista azzurro è uscito di pista nel secondo settore della “Olympiabakken” e si è schiantato contro le reti.

Un vero peccato per Casse, che aveva registrato anche il miglior tempo nel primo intermedio della pista norvegese, dove è in programma la terzultima tappa della Coppa del Mondo di sci maschile 2024/2025 che vede Mattia in corsa per un piazzamento importante nel coppa di Super G, anche grazie alla sua prima vittoria in carriera nel circuito maggiore nella specialità colta in Val Gardena.

Mattia Casse secondo nella classifica di Super G

Lo sloveno Miha Hrobat è stato il migliore assoluto nonostante un ultimo parziale, quello del salto finale, con il freno a mano tirato: alle sue spalle, soli 5 centesimi, Dominik Paris, che ha recuperato mezzo secondo nella parte conclusiva del tracciato di Kvitfjell.

Al momento Mattia Casse occupa la seconda posizione nella classifica di Super G con 260 punti alle spalle dell’inarrivabile Marco Odermatt (441) e ha un vantaggio di 24 punti sul terzo, l’austriaco Vincent Kriechmayr, a due appuntamenti di Super G alla fine della stagione.