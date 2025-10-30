Matilde Lorenzi, riaperta l’inchiesta sulla morte della sciatrice: ci sono due indagati

A un anno dalla morte di Matilde Lorenzi, sciatrice della nazionale italiana juniores di sci, la Procura di Bolzano ha aperto un procedimento penale. L'incidente probatorio è in corso, ci sono due indagati. La notizia è stata dalla famiglia e rappresenta una svolta perché le prime indagini avevano portato la Procura a parlare di un incidente senza colpevoli.

"La Procura ha accolto le nostre richieste"

La famiglia della sfortunata sciatrice in una nota fa sapere che: "La Procura della Repubblica di Bolzano ha accolto le nostre richieste e ha dato impulso a un procedimento penale, a oggi pendente, in cui è in corso un incidente probatorio che porterà a ricostruire, sia dal punto di vista della dinamica, sia da quello medico, le cause della tragedia che ha colpito tutti noi".

I legali della famiglia Lorenzi hanno aggiunto che le loro richieste risalgono a inizio anno e sottolineano che la scelta di chiedere approfondimenti per capire quanto sia accaduto a Matilde per una corretta ricostruzione dei fatti è fondamentale per dare giustizia alla sfortunatissima atleta: "Dobbiamo trarre insegnamento dalla nostra immensa tragedia con l'obiettivo che in futuro venga analizzato ogni fattore di rischio per evitare che altri giovani si trovino ad allenarsi o gareggiare in condizioni di pericolo".

Il caso era stato archiviato

Matilde Lorenzi morì in seguito di un grave incidente verificatosi durante un allenamento in Val Senales. Il caso era stato inizialmente archiviato, l'incidente era stato meramente considerato una fatalità, ora però la Procura di Bolzano sta effettuando l'incidente probatorio che serve per cristallizzare tutte le prove che servono per ricostruire la dinamica dell'incidente. Due sarebbero gli indagati per omicidio colposo.

Lo sfortunato incidente di Matilde Lorenzi

Era il 28 ottobre del 2024, un lunedì, quando Matilde Lorenzi si stava allenando in Val Senales, stava chiudendo la discesa sulla pista rossa quando ha avuto un incidente terribile. Gli sci si sono divaricati e l'atleta ha perso il controllo. Caduta violentissima, impatto tremendo e nonostante il casco per la sfortunatissima sciatrice non c'è stato niente da fare, è spirata poche ore dopo all'Ospedale di Bolzano.