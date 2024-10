video suggerito

Matilde Lorenzi è morta a 20 anni: la sciatrice azzurra era gravissima dopo una caduta sugli sci Terribile notizia per lo sci e lo sport italiano: è morta a 20 anni Matilde Lorenzi, giovane sciatrice della nazionale azzurra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Non ce l'ha fatta a superare la notte Matilde Lorenzi, la giovane sciatrice azzurra che lunedì era stata portata d'urgenza all'ospedale di Bolzano – e lì ricoverata in rianimazione e in prognosi riservata – in seguito alle conseguenze di una gravissima caduta mentre si stava allenando sulle nevi della Val Senales, in Alto Adige. L'annuncio della terribile notizia della morte della 20enne è stato dato da un post su X del Ministero della Difesa: "La Difesa e il Ministro Guido Crosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del Caporale Matilde Lorenzi, atleta dell'Esercito e promessa dello sci azzurro, tragicamente scomparsa a seguito di un gravissimo incidente occorso durante una sessione di allenamento".

Matilde è morta a 20 anni mentre coltivava la sua grande passione sportiva, scendere con gli sci ai piedi lungo i pendii innevati. La ragazza si stava allenando per l'imminente stagione, sulla pista Grawand 1 in Val Senales, quando ha perso il controllo ed è caduta rovinosamente, sbattendo la testa sul fondo ghiacciato del percorso. Un movimento anomalo, un attimo di fatalità, uno degli sci si è anche sganciato. Una caduta come spesso capita, ci si rialza con qualche acciacco, magari ci si ride sopra. Non stavolta. Si è capito subito che la situazione della Lorenzi era molto grave. Immediato il trasporto in elicottero all'ospedale San Maurizio di Bolzano, dopo che la giovane sciatrice era stata intubata sul posto. Purtroppo non c'è stato niente da fare, nonostante gli sforzi dei medici: troppo serie le lesioni riportate, un trauma cranio-facciale gravissimo.

Anche il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Carmine Masiello, ha espresso il cordoglio per il decesso della giovane promessa azzurra: "Esprimo a nome di tutta la famiglia dell'Esercito e mio personale i sentimenti del più profondo cordoglio ai familiari del Caporale VFP4 Matilde Lorenzi, che ha perso la vita nel tragico incidente di ieri durante un allenamento di slalom gigante in Val Senales (BZ).

Tutto l'Esercito si stringe idealmente ai cari di Matilde e partecipa con commossa solidarietà al dolore in questa drammatica circostanza".

La dinamica dell'incidente che è costato la vita di Matilde Lorenzi

La sciatrice torinese stava scendendo lungo la pista Grawand 1 in Val Senales, in un allenamento senza pali né porte. Ad un certo punto, gli sci si sono divaricati ed uno dei due si è staccato dallo scarpone. Matilde è caduta frontalmente, sbattendo la faccia in maniera molto violenta sulla superficie innevata. La sfortunata ragazza è stata poi sbalzata in avanti, senza più alcun controllo. Nessun'altra persona è stata coinvolta nell'incidente, la Lorenzi ha fatto tutto da sola, mentre il suo allenatore la seguiva alle sue spalle.

Dai rilievi fatti dalle forze dell'ordine intervenute sul posto, si è potuto escludere subito che la pista non fosse a norma per quanto riguarda i parametri di sicurezza, così come le protezioni lungo il tracciato erano state sistemate come andava fatto. Una tragica fatalità, questo ha portato via la vita di Matilde a soli 20 anni: li avrebbe compiuti tra qualche giorno, il prossimo 15 novembre.

Chi era Matilde Lorenzi, nazionale azzurra di sci

Classe 2004, originaria di Torino, Matilde Lorenzi era caporale dell'Esercito Italiano, specialista nelle discipline veloci dello sci: discesa libera e supergigante. Non ha mai debuttato a livello di Coppa del Mondo, partecipando alle gare di Coppa Europa, in cui ha esordito nel febbraio 2021. Il suo miglior piazzamento è stato l'11simo posto in SuperG a St. Moritz nel dicembre 2023. Nella scorsa stagione Matilde aveva ottenuto il suo miglior risultato della carriera, che l'aveva messa in rampa di lancio: la vittoria a marzo del titolo italiano assoluto e giovani in Supergigante a Sarentino. Di rilievo anche il sesto posto in discesa e l'ottavo in supergigante centrati ai Mondiali juniores di Chatel, in Francia, nello scorso gennaio.