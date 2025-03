video suggerito

Berkin Usta è morto con il padre in un incendio, aveva 25 anni: lutto nel mondo dello sci Lo sciatore Berkin Usta è morto con il padre in un incendio in un resort turco: l'atleta aveva 25 anni ed era stato uno dei membri della spedizione alle Olimpiadi invernali del 2022 a Pechino.

A cura di Vito Lamorte

Berkin Usta e il padre Yahya sono morti in un rogo che ha colpito un hotel di Uludağ, una nota località sciistica in Turchia. Il mondo dello sci è in lutto per la scomparsa dell'atleta di 25 anni che aveva partecipato alle Olimpiadi del 2022 a Pechino.

Questo il messaggio di cordoglio del comitato olimpico turco: "Abbiamo appreso con profondo dolore che il nostro sciatore nazionale Berkin Usta, che ha rappresentato il nostro Paese ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022 e al Festival olimpico giovanile europeo invernale di Erzurum 2017, e suo padre, l'ex sciatore nazionale Yahya Usta, sono scomparsi a causa di un incendio in un hotel a Uludağ, Bursa. Auguriamo la misericordia di Dio al nostro sciatore nazionale Berkin Usta e a suo padre Yahya Usta e porgiamo le nostre condoglianze alla sua famiglia, ai suoi cari e alla comunità sportiva".

Chi era Berkin Usta, sciatore olimpionico

Berkin Usta, nato il 29 maggio 2000 a Bursa, era specializzato nello sci alpino. Ha seguito le orme del padre, Yahya Usta, anch'egli sciatore nazionale ed è riuscito a superarlo riuscendo a partecipare a numerose competizioni internazionali, tra cui il Festival Olimpico Invernale della Gioventù Europea 2017 a Erzurum e le Olimpiadi Invernali di Pechino 202. Berkin ha studiato Commercio Internazionale e Business presso l'Università Bilgi di Istanbul.

Il ministro dello Sport turco, Osman Askin Bak, ha dichiarato: "Ho appreso con profondo dolore che il nostro atleta nazionale Berkin Usta e suo padre Yahya Usta hanno perso la vita nell'incendio scoppiato nell'hotel di Uludag".

Rogo in un resort turco: l'origine delle fiamme

L'ufficio del governatore locale ha comunicato che a gennaio è stato revocato il permesso di soggiorno per l'hotel Kervansaray di Uludag ma al momento dell'incendio erano presenti 12 dipendenti: diverse persone sono state trasportate in ospedale a causa dell'inalazione di fumo ma non sono state ancora chiarite le circostanze per cui Usta e suo padre erano un questo hotel. La procura sta indagando sulle due morti.

Solo due mesi fa un terribile incendio in un altro hotel durante le vacanze ha causato la morte di 79 persone.

In base a quanto reso noto, le fiamme sono divampate a partire dal ristorante intorno alle 6 di mattina. L'allarme antincendio ha fatto scattare l'intervento dei vigili del fuoco e la struttura è stata evacuata. Le immagini televisive hanno mostrato le fiamme che avvolgevano rapidamente l'hotel. I vigili del fuoco hanno impiegato meno di due ore per domare l'incendio ma, ormai, i piani superiori erano stati praticamente distrutti.