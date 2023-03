Marta Bassino rinuncia alle gare di Coppa del Mondo: morta a soli 30 anni la cognata Grave lutto per Marta Bassino, una delle atlete più importanti dello sci azzurro. Morta Sara Fina, moglie del fratello della sciatrice Matteo.

A cura di Marco Beltrami

Siamo abituati a vederla sempre sorridente e con un atteggiamento positivo. Questa volta però purtroppo Marta Bassino, una delle atlete di punta dello sci azzurro deve fare i conti con un grande dolore. Un grave lutto ha sconvolto la sua famiglia: è morta a soli 30 anni improvvisamente, la cognata dell'atleta italiana, moglie del fratello Matteo, Sara Fina. Marta reduce dal trionfo nel SuperG agli ultimi Mondiali, ha deciso di rinunciare alle gare di Coppa del Mondo in programma nel week-end.

La 27enne di Cuneo che in carriera ha vinto complessivamente due titoli Mondiali, uno nello slalom parallelo e uno nel SuperG, oltre alla Coppa del Mondo di slalom gigante si trovava in Norvegia. Ad attenderla c'erano gli impegni del fine settimana sulla pista "Olympiabakken" di Kvitfjell e il debutto in SuperG che sarà dunque rinviato. Impossibile però pensare allo sport, di fronte alla notizia shock del decesso della cognata Sara.

Quest'ultima è stata trovata senza vita all'interno della sua abitazione di Borgo San Dalmazzo. La donna che aveva appena festeggiato il compleanno, gestiva un allenamento insieme al marito Matteo Bassino, ed era mamma di due bambini di 7 e 2 anni. Tra le sue tanti passioni anche lo sci, in cui si dilettava appena poteva, sfruttando magari anche i consigli preziosi di Marta. Stando a quanto riportato da La Stampa, a stroncare la sua vita sarebbe stato un malore improvviso, che ha colpito Sara Fina nella notte.

Inutili i tentativi dei soccorsi intervenuti dopo il ritrovamento da parte del marito. Per la donna non c'è stato nulla da fare. Una tragedia che ha scosso l'intera comunità e il panorama degli sport invernali. La Fisi, ovvero la Federazione Italiana Sport Invernali ha inviato una nota di cordoglio a tutta la famiglia Bassino in queste ore tremende: "Il presidente Flavio Roda, gli atleti, i tecnici e lo staff federale si stringono alla famiglia nel doloroso momento della prematura scomparsa di Sara".