Lindsey Vonn affranta: “Qualcuno ha rubato il mio bastoncino a Tarvisio. Per favore, è importante”

Lindsey Vonn ha pubblicato sui social network un messaggio molto particolare: le hanno rubato uno dei bastoncini che utilizza in allenamento e durante le gare. C'è rimasta così male da condividere un post nel quale ha chiesto a follower, tifosi di aiutarla a ritrovare quell'attrezzo a cui tiene tanto. "Chi l'ha visto, per favore, mi contatti". Come ha fatto a perdere uno dei ferri del mestiere? È stata la stessa campionessa americana a spiegare quale è stata la brutta sorpresa che ha ricevuto "oggi nel parcheggio di Tarvisio". La sciatrice è lì, in Friuli Venezia-Giulia, per una delle tappe di Coppa del Mondo che precedono il grande appuntamento dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026.

Perché è così importante quel bastoncino per l'americana

Perché tanta premura nel voler recuperare proprio quel bastoncino? È la domanda più ricorrente tra gli utenti che hanno interagito con lei in calce al messaggio. "Kristoffersen li distrugge ad Adelboden e ne ha ancora molti, e hai un problema se te ne manca solo uno? Non ne hai diversi? O deve essere proprio quello per qualche superstizione?", è la replica di uno di loro. Vonn non si è nascosta, ha ammesso di avere quel particolare tipo di bastoncini da una decina d'anni e che per lei hanno un "valore speciale".

Speciale non solo sotto il profilo emotivo e scaramantico ma più ancora perché quelli che ha in dotazione una sciatrice del suo calibro sono esclusivi, personalizzati, settati con lunghezze precise e un grip su misura quanto a impugnatura. In buona sostanza, è uno dei ferri del mestiere a cui è più legata ecco perché a chi le suggerisce di non darsi tanta pena e prenderne un altro fa notare quanto sia "importante riavere proprio quello".

Vonn e il rapporto speciale con Tarvisio: vi ha scritto la storia

Lindsey è a Tarvisio da leader della classifica di discesa e tra le grandi favorite per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, oltre che per la vittoria della Coppa del Mondo. È su quel tracciato che l'americana ha scritto una delle pagine più importanti della sua carriera. Nel 2009 conquistò la sua 19ª vittoria in Coppa del Mondo, superando il record americano di Tamara McKinney (18) e diventando la sciatrice più vincente della storia degli Stati Uniti. E sempre su quella pista, nel lasso di tempo compreso tra il 2009 e il 2011 ha messo in bacheca le coppe di discesa, Super-gigante e combinata nello stesso week-end.