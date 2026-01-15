sport
video suggerito
video suggerito

Lindsey Vonn affranta: “Qualcuno ha rubato il mio bastoncino a Tarvisio. Per favore, è importante”

Perché tanta premura nel voler recuperare proprio quell’attrezzo? Lo ha spiegato lei stessa rispondendo alle domande dei follower in calce all’appello condiviso sui social.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Maurizio De Santis
0 CONDIVISIONI
Immagine

Lindsey Vonn ha pubblicato sui social network un messaggio molto particolare: le hanno rubato uno dei bastoncini che utilizza in allenamento e durante le gare. C'è rimasta così male da condividere un post nel quale ha chiesto a follower, tifosi di aiutarla a ritrovare quell'attrezzo a cui tiene tanto. "Chi l'ha visto, per favore, mi contatti". Come ha fatto a perdere uno dei ferri del mestiere? È stata la stessa campionessa americana a spiegare quale è stata la brutta sorpresa che ha ricevuto "oggi nel parcheggio di Tarvisio". La sciatrice è lì, in Friuli Venezia-Giulia, per una delle tappe di Coppa del Mondo che precedono il grande appuntamento dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026.

Perché è così importante quel bastoncino per l'americana

Perché tanta premura nel voler recuperare proprio quel bastoncino? È la domanda più ricorrente tra gli utenti che hanno interagito con lei in calce al messaggio. "Kristoffersen li distrugge ad Adelboden e ne ha ancora molti, e hai un problema se te ne manca solo uno? Non ne hai diversi? O deve essere proprio quello per qualche superstizione?", è la replica di uno di loro. Vonn non si è nascosta, ha ammesso di avere quel particolare tipo di bastoncini da una decina d'anni e che per lei hanno un "valore speciale".

Speciale non solo sotto il profilo emotivo e scaramantico ma più ancora perché quelli che ha in dotazione una sciatrice del suo calibro sono esclusivi, personalizzati, settati con lunghezze precise e un grip su misura quanto a impugnatura. In buona sostanza, è uno dei ferri del mestiere a cui è più legata ecco perché a chi le suggerisce di non darsi tanta pena e prenderne un altro fa notare quanto sia "importante riavere proprio quello".

Leggi anche
Mika Vermeulen conferma le frodi nel salto con gli sci: "Anche scotch sul pene e plastilina per vincere"

Vonn e il rapporto speciale con Tarvisio: vi ha scritto la storia

Lindsey è a Tarvisio da leader della classifica di discesa e tra le grandi favorite per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, oltre che per la vittoria della Coppa del Mondo. È su quel tracciato che l'americana ha scritto una delle pagine più importanti della sua carriera. Nel 2009 conquistò la sua 19ª vittoria in Coppa del Mondo, superando il record americano di Tamara McKinney (18) e diventando la sciatrice più vincente della storia degli Stati Uniti. E sempre su quella pista, nel lasso di tempo compreso tra il 2009 e il 2011 ha messo in bacheca le coppe di discesa, Super-gigante e combinata nello stesso week-end.

Notizie
Sport invernali
0 CONDIVISIONI
Immagine
SERIE A
Chi sceglie i frame da usare al VAR per l'offside, come quello di Mazzocchi in Napoli-Parma
Perché il gol di McTominay è da annullare anche se Mazzocchi sembra in fuorigioco solo col braccio
Stellini svela cos'è successo a Neres durante Napoli-Parma: perché è stato prima messo in campo e poi tolto
Chivu in TV dopo Inter-Lecce si ferma un attimo e si fa serio: "Possiamo cambiare la domanda"
Perché è stato revocato il rigore all'Inter contro il Lecce: Maresca rivede la stessa cosa 20 volte
Milan in campo questa sera (20.45) a Como, deve vincere per bloccare la fuga dei nerazzurri
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
sport
api url views