I Mondiali di Sci di Cortina non prenderanno il via nemmeno mercoledì 10 febbraio. Dopo gli annullamenti della Combinata donne di ieri e del SuperG femminile di oggi, gli organizzatori hanno deciso di posticipare anche la Combinata maschile in programma domani a causa della fitta nevicata e del maltempo previsti nelle prossime ore sulle piste venete che ospitano la rassegna iridata. Dopo aver saltato i primi tre giorni di gara dunque gli organizzatori sono stati costretti a rivedere il calendario della manifestazione.

Il nuovo programma, salvo ulteriori cambiamenti dell'ultima ora, prevede come gara inaugurale di questo Mondiale il SuperG femminile ricalendarizzato a giovedì 11 febbraio. A seguire sarà la volta del SuperG maschile. Sabato 13 febbraio invece andrà in scena la Discesa libera femminile mentre domenica 14 febbraio toccherà alla Discesa libera maschile. Lunedì 15 febbraio invece si dovrebbero svolgere sia la Combinata femminile che la Combinata maschile rinviate in precedenza.

Con il maltempo e le fitte nevicate che hanno colpito le piste venete in questi ultimi giorni dunque gli organizzatori hanno dovuto comprimere il programma per far disputare entro lunedì prossimo le sessioni di prova e le gare fin qui rinviate andando ad accavallarsi con gli eventi già calendarizzati in precedenza. Ecco dunque il nuovo calendario dei Mondiali 2021 di Sci Alpino di Cortina da oggi al 15 febbraio: