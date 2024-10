Il messaggio di cordoglio di Mattarella per Matilde Lorenzi, la sorella annuncia la data del funerale

video suggerito

Matilde Lorenzi, promettente sciatrice italiana, è purtroppo venuta a mancare dopo un grave incidente avvenuto durante un allenamento in Val Senales. Lorenzi aveva solo 20 anni. La sorella, Lucrezia pure lei sciatrice, ha ricordato Matilde con un post su Instagram, un post molto dolce.

Il dolce ricordo della sorella di Matilde Lorenzi

Ha postato una splendida immagine della sorella, un'immagine probabilmente scattata da una montagna e certamente al tramonto. Con quel post ha annunciato la dipartita di Matilde: "Con dolore immenso comunico che la nostra Mati ci ha lasciati". Due cuoricini, uno nero e uno rosso. Poi ha aggiunto: "Per chi volesse salutarla mercoledì 30 ottobre alle ore 18 c'è il rosario. Giovedì 31 ottobre alle ore 10:00 ci sarà il funerale nella chiesa di San Lorenzo a Giaveno".

Il cordoglio del Presidente della Repubblica Mattarella per Matilde Lorenzi

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio di cordoglio al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Antonio Portolano: "Ho appreso con sincera commozione la notizia della morte di Matilde Lorenzi, Caporale presso il Reparto Attività Sportive del Centro Addestramento Alpino. In questa tristissima circostanza, la prego far pervenire ai familiari le espressioni del mio più grande cordoglio e di partecipare la mia vicinanza all'Esercito Italiano".

Questo invece il messaggio del Ministro dello Sport, Andrea Abodi: "Il mio pensiero è per Matilde. La sua vita spezzata per una drammatica circostanza, nella purezza del suo elemento, la neve, nell’ambiente più amato, la montagna, allenando la sua passione, lo sci. Non è mai il tempo, ma diciannove anni è troppo ingiusto e insopportabile. Ogni altra parola è superflua, di fronte al suo sorriso che si è perso nel bianco. Con profondo dolore abbraccio la famiglia di Matilde Lorenzi e quella della Fisi".