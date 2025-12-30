Il dramma di William Bostadlökken, sbaglia un salto e resta paralizzato: era una promessa del freestyle

William Bostadlökken, giovanissimo talento norvegese di free style, ha subito un terrificante incidente in allenamento dal trampolino, lesionandosi il midollo spinale: “Mi hanno operato, l’intervento è riuscito ma sono rimasto paralizzato. Un giorno spero di poter tornare a sciare…” ha raccontato via social dal letto dell’ospedale.

Un vero e proprio dramma si è consumato per gli sport estremi sulla neve, di fronte alla notizia del giovanissimo William Bostadlökken che è rimasto paralizzato dopo un terrificante incidente in allenamento avvenuto due settimane fa a Steamboat Springs, in Colorado in vista della preparazione della tappa di Coppa del mondo di Big Air. Il 20enne norvegese, campioncino in erba di freestyle ha subito conseguenze pesantissime e permanenti, trovando però la forza di raccontare quanto successo in un lungo post social: "Scrivere questo mi spezza il cuore, spero un giorno di tornare a sciare".

Il terribile incidente di Bostadlökken: fratture multiple e lesione al midollo spinale

La speranza è sempre l'ultima a morire ma quanto è accaduto al giovanissimo fuoriclasse William Bostadlökken lascia davvero pochissime chance di rivederlo sulle piste per poter tornare a praticare l'amore di gioventù, il freestyle. L'incidente che ha subito, con una dinamica che gli ha stravolto la vita, è stato descritto da Bostadlökken condannato ad un letto di ospedale. Un incubo ad occhi aperti che il ragazzo ha rivissuto passo dopo passo: lo stacco sbagliato dal trampolino, la conseguente perdita di orientamento in aria e infine l'atterraggio di testa e schiena sul durissimo piano. Le conseguenze? Gravissime: numerose costole fratturate, oltre la spalla e due vertebre toraciche danneggiate. Ma soprattutto la lesione più grave, al midollo spinale, che lo ha reso paraplegico dal collo in giù.

Il racconto di Bostadlökken: "L'operazione è riuscita ma sono paralizzato"

"Sono stato portato all'ospedale di Denver dove mi hanno operato alla schiena il giorno dopo. L'intervento è andato a buon fine, ma sono rimasto paralizzato" ha raccontato via Instagram corredando il racconto da due sue due foto completamente immobilizzato su un lettino. "Ora sono tornato in Norvegia pronto a dare tutto quello che ho in riabilitazione. Sogno di poter sciare di nuovo un giorno. Sciare è veramente ciò che amo di più a questo mondo, è ciò per cui vivo. Farò tutto ciò che è in mio potere per tornare e provare di nuovo quell'incredibile sensazione" ha concluso Bostadlökken. "Non sarà sicuramente facile. Sarà la sfida più difficile che dovrò mai affrontare".

Chi è William Bostadlökken, giovane promessa norvegese di freestyle

William Bostadlökken aveva già partecipato a sette tappe di Coppa, dove aveva anche ottenuto un dodicesimo posto a Coira nel 2024, suo attuale miglior risultato che ora difficilmente potrà sperare di superare: "Non è garantito che sia possibile, ma mi rifiuto di mollare mai. Combatterò sempre" ha scritto sui propri social.