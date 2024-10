video suggerito

Giocatore di hockey su ghiaccio ucciso dall’ex fidanzato 66enne: l’omicidio sconvolge la Finlandia L’ex giocatore di hockey su ghiaccio finalndese Janne Puhakka è stato ucciso. L’uomo aveva 29 anni. Autore dell’omicidio è stato Rolf Nordmo, veterinario norvegese di 66 anni, che non accettava la fine della loro relazione, durata oltre dieci anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Janne Puhakka è stato un giocatore professionista di hockey su ghiaccio. Aveva 29 anni, qualche anno fa aveva lasciato l'attività e dopo averlo fatto aveva parlato pubblicamente della sua omosessualità. Era stato il primo hockeista a farlo in Finlandia, paese dove l'hockey è uno degli sport nazionali. Puhakka lo scorso 13 ottobre è stato trovato morto nella sua abitazione a Espoo, non lontano da Helsinki. La polizia ha arrestato il suo compagno, che ha confessato e ha dichiarato di averlo ucciso perché non accettava la fine della loro relazione.

Chi era Janne Puhakka, l'ex hockeista ucciso in casa

Puhakka non ha avuto una lunga carriera, ma la sua attività da hockeista è stata intensa. Nazionale della Finlandia, ha giocato anche in Canada, ma, lui classe 1995, nel 2018 ha detto basta e l'anno seguente ha detto di aver nascosto la sua omosessualità per evitare di essere giudicato dal mondo dello sport. Nel 2022 pubblicò le sue memorie ne libro ‘Ulos Kopista' e in un'intervista disse: "Avevo paura e non volevo che la gente sapesse. Avevo paura del modo in cui sarei stato percepito nel mondo degli sport ultra maschili".

La tragica morte di Puhakka, ucciso dal compagno dopo la fine della relazione

L'ex giocatore di hockey su ghiaccio, che era un personaggio noto in patria pure perché faceva un programma in tv, domenica scorsa è stato trovato morto in casa. Un amico aveva provato a contattarlo, ma non essendo riuscito ad avere notizie si era recato a casa di Puhakka e non avendo ottenuto risposte si è rivolto alla polizia, che entrando nell'appartamento ha trovato Puhakka senza vita. Il corpo presentava diverse ferite da arma da fuoco. La polizia sin dal primo momento aveva fatto sapere che le azioni dell'omicida siano state deliberate e crudeli. Il detective Matti Hogman all'agenzia di stampa STT aveva detto che il sospettato e la vittima si conoscevano.

L'indagine ha fatto dei rapidi passi in avanti e il giorno seguente all'omicidio è stato arrestato il compagno della vittima, un veterinario norvegese di 66 anni Rolf Nordmo, che nelle ore successive l'arresto ha ammesso di aver ucciso il suo compagno Janne Puhakka. Il motivo è legato alla fine della loro relazione, che l'ex atleta aveva voluto chiudere dopo oltre dieci anni di legame. Una storia, quella di Puhakka e Nordmo, che era nota e della quale loro ne hanno parlato spesso, ai media di tutto il mondo.