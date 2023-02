Francesca Lollobrigida a Sanremo 2023, chi è la nipote di Gina campionessa di pattinaggio Francesca Lollobrigida sarà ospite di Amadeus sul palco del Festival di Sanremo 2023: ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla pattinatrice italiana capace di vincere due medaglie alle Olimpiadi e nipote della mitica attrice Gina Lollobrigida.

A cura di Michele Mazzeo

Tra le stelle dello sport che saranno ospiti del Festival di Sanremo 2023 c'è anche la stella del pattinaggio su ghiaccio di velocità Francesca Lollobrigida capace di conquistare ben due medaglie alle Olimpiadi Invernali di Pechino e che, come suggerisce il suo illustre cognome, vanta anche un legame di parentela con una delle star più leggendarie del cinema italiano.

Chi è Francesca Lollobrigida, pattinatrice azzurra nipote di Gina

La neo 32enne romana (li ha compiuti il 7 febbraio) è infatti la pronipote della mitica attrice Gina Lollobrigida scomparsa recentemente all'età di 95 anni. La classe '91 nata a Tivoli che sarà ospite di Amadeus sul palco del Teatro Ariston nel corso dell'edizione 2023 della prestigiosa rassegna canora non ha seguito le orme dell'illustre zia ma è comunque riuscita a diventare una star del pattinaggio a livello mondiale prima con i pattini a rotelle (con i quali ha vinto ben sedici titoli mondiali in diverse specialità) e poi con quelli da ghiaccio (ai quali è passata proprio per inseguire il sogno olimpico) con i quali si è tolta la grande soddisfazione di conquistare due medaglie alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 dove è stata anche la portabandiera dell'Italia.

Francesca Lollobrigida è incinta, salterà tutta la stagione sportiva

Per partecipare al Festival di Sanremo 2023 Francesca Lollobrigida non dovrà rinunciare a nessuna gara dato che la classe '91 in questa stagione non sta gareggiando e non lo farà fino al termine. Il motivo di questa assenza dalle competizioni è dovuta al fatto che la pattinatrice romana è incinta. La 32enne, insieme al marito Matteo Angeletti (pattinatore e suo preparatore atletico), è infatti in attesa del primo figlio. Ad annunciarlo è stata la stessa medagliata olimpica con un post pubblicato sui propri profili social lo scorso Natale.

Le medaglie vinte alle Olimpiadi di Pechino

Solo al termine della gravidanza e dopo aver smaltito i postumi del parto Francesca Lollobrigida tornerà dunque a calzare i pattini e riprenderà la preparazione per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 dove vuole fare meglio di quanto fatto ai Giochi Olimpici di Pechino del 2022 nei quali comunque ha ottenuto uno splendido bottino. Nella rassegna a cinque cerchi invernale in terra cinese infatti la pattinatrice pronipote della mitica "Lollo" ha conquistato ben due medaglie nel pattinaggio di velocità: l'argento nei 3000 metri (regalando la prima medaglia alla spedizione azzurra a Pechino) e poi il bronzo nella mass start.