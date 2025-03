Federica Brignone vince la Coppa del Mondo generale e di Libera senza gareggiare: è l’italiana più forte di sempre

video suggerito

Federica Brignone vince la Coppa del Mondo di sci alpino senza gareggiare. Dopo un primo rinvio, la discesa libera femminile di Sun Valley (nella contea di Blaine, in Idaho, Stati Uniti) è stata definitivamente cancellata a causa delle condizioni meteo proibitive per il forte vento, il successo iridato dell'azzurra è matematico nonostante in calendario vi siano ancora tre tappe da disputare. Il distacco (+382 punti sulla svizzera la svizzera Lara Gut-Behrami) in favore della Carabiniera valdostana (1.454) è impossibile da colmare.

La classifica generale di Coppa del Mondo

1. Brignone (Italia) 1454

2. Gut-Behrami (Svizzera) 1072

3. Goggia (Italia) 931

4. Ljutic (Croazia) 790

5. Rast (Svizzera) 718.

L'euforia: "È successa una cosa folle e incredibile"

È l'epilogo che arriva a coronamento di una stagione straordinaria per l'italiana contrassegnata da 14 podi (di cui 10 vittorie) e dalle due medaglie (oro in Slalom Gigante ed argento in Super-G) infilate al collo ai Mondiali di Saalbach (in Austria). "La coppa è qualcosa di speciale, una cosa folle e pazza – le prime parole della neo campionessa -. Mi sarebbe piaciuto fare la gara e giocarmela, mi sentivo molto meglio però anche questo è lo sci… Se me l'avessero detto a inizio stagione mai avrei creduto di arrivare all'ultima gara in testa alla classifica e a un passo dalla Coppa del Mondo".

Secondo trionfo iridato, vinta anche un'altra Coppa di specialità

È la seconda volta in carriera che la ‘tigre' di La Salle impugna la sfera di cristallo (la prima fu nella stagione 2019-2020), trofeo che fa di lei – al netto di tutti gli altri che hanno fatto ricca la sua bacheca – l'italiana più forte e premiata di sempre.

Nel corredo accessorio di trofei, riconoscimenti e dati statistici che alimentano il suo status di campionessa adesso c'è anche il primo successo assoluto nella Coppa del Mondo di discesa libera. Anche questo è l'effetto a valanga della prova saltata. Conti alla mano, Brignone svetta in virtù del +384 sull'austriaca, Cornelia Huetter (368 punti), e sulla connazionale, Sofia Goggia (350). Un premio (strameritato) che va a rimpinguare la lista dei trionfi nelle Coppe di Specialità: Slalom Gigante e Combinata Alpina nel 2019-2020, Super-G conquistato nel 2021-2022.

La classifica definitiva di Discesa Libera

1. Brignone (Italia) 384 punti

2. Huetter (Austria) 368

3. Goggia (Italia) 350

4. Macuga (Usa) 230

5. Gut-Behrami (Svizzera) 229

Le Coppe da mettere in bacheca non sono finite: ne può ottenere altre due

Le Coppe di Specialità da vincere non sono finite. Brignone può trasformare in eccezionale un calendario agonistico finora esaltante. In palio ci sono ancora quelle di Super-G e Slalom Gigante. Nel primo caso l'azzurra è a quota 570 punti, +5 in più rispetto alla rivale più diretta, Gut-Behrami (565). Nell'altra, invece, deve inseguire avendo 500 punti, -20 rispetto alla neozelandese Alice Robinson (520). Un 2024-2025 fantastico per la sciatrice tricolore che spalanca la strada verso le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, laddove l'oro, in casa, non è un miraggio ma una sfida da andarsi a prendere. Col ruggito della tigre.