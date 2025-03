video suggerito

Sci alpino in TV, dove vedere la Discesa Libera femminile e maschile di Sun Valley: orari e diretta Oggi sulle nevi americane di Sun Valley doppio appuntamento di Coppa del Mondo con le discese maschile (alle 18:00 italiane) e femminile (19:30). Occhi puntati sui “soliti” tre azzurri: Federica, Brignone, Sofia Goggia e Dominik Paris. Diretta in chiaro sui canali Rai. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Coppa di sci alpino femminile è entrata nel vivo con la fase finale e con la nostra Federica Brignone ad un passo dall'alzare la sua seconda Sfera di Cristallo. L'appuntamento odierno – maltempo permettendo – è con la discesa femminile a un Valley che è in programma oggi, alle 12:30 americane (le 19:00 italiane). Quasi contemporaneamente, poco prima (alle 18:00 italiane) saranno di scena gli uomini jet, per la discesa di CdM maschile. Doppio appuntamento in chiaro in TV e in streaming su Rai2, RaiSportHD e RaiPlay.

Ultimo weekend sulle nevi di Coppa del Mondo sia per le donne sia per gli uomini che si giocheranno le ultime speranze per conquistare le rispettive Sfere di Cristallo ma anche le classifiche generali delle varie discipline. Mentre tra le donne l'attesa più grande è tutta per Federica Brignone ad un passo dal suo storico bis in CdM, per la discesa libera ci sono buone chances anche per Sofia Goggia. La bergamasca si è assicurata il globo di cristallo in discesa nel 2018 e per tre anni di fila dal 2021 al 2023, mentre nel 2024 ha dovuto abdicare: si trova a 34 punti proprio da Brignone. Sofia Goggia è salita sul podio 8 volte in stagione, ottenendo una vittoria in super G (Beaver Creek) e una in discesa (Cortina d'Ampezzo).

Per lo sci maschile, appuntamento con la discesa libera di CdM sempre a Sun Valley, dove tra gli uomini jet non ci sono azzurri che possano giocarsi il successo finale. Il migliore resta il solito Dominik Paris: il campione italiano arriva all'appuntamento finale americano, forte del 4° posto nella classifica di specialità del super G e al 6° posto in quella di discesa. In classifica generale, invece, è il primo del team azzurro: 10° posto, con 524 punti raccolti nel corso della stagione.

Dove vedere in diretta TV e streaming Federica Brignone e Sofia Goggia in discesa libera a Sun Valley

Potrebbe colorarsi di azzurro intenso la neve di Sun Valley già oggi sabato 22 marzo grazie alle prestazioni di Federica Brignone e Sofia Goggia. La prima è in lizza per la sua seconda Sfera di Cristallo, mentre per la bergamasca chances, anche se poche per la specialità. Appuntamento alle 19:30 italiane, che corrispondono alle 12:30 americane. Diretta in chiaro su Rai2 e RaiSportHD in TV (a pagamento su Eurosposrt), in streaming su RaiPlay (Discovery+ per abbonati).

Dominik Paris in discesa libera maschile a Sun Valley: il programma e gli orari

Non gareggerà per la vittoria conclusiva ma sicuramente per lasciare un segno oggi a Sun Valley: Dominik Paris, il migliore degli azzurri, proverà a dar battaglia nella discesa libera maschile. Se il bel tempo reggerà, la partenza è fissata per le 18:00 italiane, poco prima di quella femminile. Diretta in chiaro come sempre su Rai2 e RaiSportHD in TV e su RaiPlhay in streaming.