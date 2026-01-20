Federica Brignone ferma l’intervista e scoppia a piangere: “Non ce la faccio davanti a lei”

Federica Brignone è stata a dir poco straordinaria. Quello di oggi per la sciatrice azzurra è stato un gran ritorno alle gare. La 35enne milanese ha chiuso al 6^ posto lo slalom gigante di Kornplatz. Un'impresa da extraterrestre per la Tigre (che si è presentata in pista con tanto di casco iconico ndr) che rientrava in gara a 292 giorni dal gravissimo infortunio alla gamba. Nella seconda manche l'azzurra era riuscita addirittura a prendersi la vetta provvisoria della classifica per poi venire scavalcate dalle varie avversarie che hanno fatto un tempo migliore. Di fatto la vittoria è andata a Scheib, Rast e Hector sul podio.

Ottima Della Mea 10^, 15^ Zenere e 24^ Pazzaglia. Out nella prima manche Sofia Goggia. Subito dopo la gara Federica Brignone ha prima spiegato a Sky le sue sensazioni: "Venire qui è stata dura ma anche molto bello. Siamo arrivati qui sciando pochissimo, sono molto soddisfatta". L'azzurra poi non ha retto le lacrime di fronte alle telecamere di Eurosport proprio al termine di quel sesto posto conquistato: "Non è stato facile…". A quel punto proprio durante l'intervista dopo aver pronunciato quelle parole, la Brignone si ferma, non riesce più a parlare e scoppia in lacrime: "Non ci riesco davanti a lei".

La persona in questione è Francesca Marsaglia, ex sciatrice e oggi commentatrice su Eurosport la quale è anche molto amica della Brignone. "Stai tranquilla" le dice la stessa Marsaglia che poi chiede a Federica se potesse abbracciarla. "Brava, bravissima – le sussurra la commentatrice ed ex sciatrice mentre le due si abbracciano -. Butta fuori eh". La Brignone così rialza la testa e cerca di stemperare anche con una battuta: "Io volevo farvi aspettare dopo – in riferimento all'intervista -. Ma tu…Ca**o non ce la faccio davanti a lei". Di contro la Marsaglia che la fa commuovere si dimostra poi tanto sensibile al punto da chiederle scusa: "Colpa mia, scusate – e conclude -. Vabbè Fede penso già che queste lacrime possano riassumere tutto quello che hai dato in questi mesi. Io lo so, tu lo sai meglio di me, quindi.. C'è solo da imparare oggi".

Le lacrime di Federica Brignone sono di fatto un modo per l'azzurra di tirare fuori tutto ciò che ha provato in quest'ultimo periodo dall'infortunio alla riabilitazione fino al ritorno in pista. Una sorta di sfogo da parte della campionessa italiana che non ha proseguito più l'intervista facendo parlare le immagini che dicevano più di qualsiasi altra parola. Ora per la Brignone la sfida più grande saranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, da sempre obiettivo principale dell'atleta azzurra.

"Adesso dovrà tornare a Cortina ed allenarmi, fare velocità e voglio vedere se riesco a partecipare alle gare – ha detto ai microfoni Rai subito dopo -. Comunque c'è bisogno di prendere un po' di confidenza e tirare, mi manca un po' osare, faccio due o tre curve e poi ne freno una. Me ne sono accorta tanto nella seconda manche, nella prima non ne parliamo. Sicuramente mi manca ancora quella fiducia lì ma sono felice. Fiducia non lo so, alla fine questo aspetto lo vedrò con calma. Però intanto esco da qui felice".