Federica Brignone fa un ritorno sbalorditivo: “Sono felice, ora devo riacquistare fiducia”

Federica Brignone è tornata e lo ha fatto alla grande, cioè nel suo stile. Nello slalom gigante si è classificata sesta, che per chi detiene la Coppa del Mondo non lo sarebbe di per sé. Ma la campionessa italiana è tornata alle gare a tempo di record e dopo un infortunio terrificante. Sesta Brignone che già da una manche all'altra si è mostrata molto più sicura di sé e già in buonissima condizione. A Plan de Corones ha vinto l'austriaca Scheib, quarta Mikaela Shiffrin.

Le parole di Federica Brignone

Oltre le più rosee aspettative Brignone, che è tornata alle gare ed ha chiuso al sesto posto nello slalom gigante. Al termine della prova ai microfoni di Raisport ha parlato delle sue emozioni, gioia reale. Ed ha confermato di dover ritrovare la fiducia dei giorni migliori: "Sono felice. Devo ritrovare fiducia e confidenza con la velocità, mi sono resa conto che in alcune curve le facevo bene, poi frenavo".

Ora un altro stop con le gare. Ma nessun problema, continuano gli allenamenti in Italia, a Cortina, dove proverà a sbalordire: "Adesso niente trasferta in Repubblica Ceca, torno a Cortina ad allenarmi in discesa e superG“. La partecipazione alle Olimpiadi di Milano-Cortina ora sembra molto più vicina. Brignone ha già dato grande prova di sé e adesso proverà a stupire ulteriormente, ma c'è tutto il tempo per migliorare e essere ancora più preparati per i Giochi.

Julia Scheib vince il Gigante di Plan de Corones

L'austriaca si è imposta con il tempi di 2.19.85. Alle spalle di Scheib si sono piazzate Camille Rast, a 37 millesimi, e la svedese Sara Hector, che era al comando dopo la prima manche. Quarto posto per Mikaela Shiffrin, che prende punti buonissimi per la Coppa del Mondo, è la leader della classifica generale. Quinta Gasienica-Daniel, che ha preceduto Brignone, sesta con un ritardo di 1"23.