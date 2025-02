Federica Brignone dopo l’oro vinto ai Mondiali: “Ho realizzato il sogno della mia vita. Non ci credo”

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Federica Brignone ha vinto la medaglia d'oro nello slalom di gigante ai Mondiali di Saalbach. Una prova maestosa della sciatrice italiana che vince, tra l'altro, la seconda medaglia in Austria, dopo l'argento in Super-G. L'azzurra ha rifilato 90 centesimi alla neozelandese Alice Robinson e oltre due secondi e mezzo all'americana Moltzen.

Terza medaglia ai Mondiali nel Gigante per Brignone

La perfezione totale. La sciatrice nata a Milano, classe 1990, ha raggiunto da tempo la piena maturità ed è consapevole della sua forza. Era tra le favorite nel Gigante di Saalbach, impeccabile nella prima manche, è stata più che perfetta nella seconda. Oro vinto! Secondo della carriera ai Mondiali, dopo quello in combinata del 2023. Ma per far capire la grandezza e la portata di questa medaglia va sottolineato che per la terza volta vince una medaglia nel Gigante ai Mondiali, le altre d'argento nel 2023 e nientemeno che nel 2011! Sono passati quattordici anni e Brignone è sempre protagonista, ed anzi è molto più forte di prima.

L'irrefrenabile gioia di Brignone: "Faccio fatica a realizzare"

A caldo ha parlato ai microfoni della Rai e ha espresso con parole chiare i suoi sentimenti: "Questo è il risultato che sognavo da tutta la vita e oggi realizzo un sogno. Sapevo di avere un bel vantaggio e questo mi ha tranquillizzato. Mi sono detta di stare calma, sapevo anche di avere un buon feeling con questa neve e questa pista, ma non è mai facile raggiungere l’obiettivo al momento giusto. Faccio ancora fatica a realizzare".

Poi ha aggiunto: "Ai Mondiali conta tutto o niente, sapevo che era l’occasione per dare più gas, come ho fatto per tutta la stagione. Già questa mattina stavo bene e pensavo solo a sciare. Mi dicevo di continuare a muovermi, di pensare solo a sciare e fare il massimo. Anche oggi ho una conferma di avere gambe e testa giuste: ho fatto metà manche in apnea, ma sono riuscita a spingere fino in fondo. È bello arrivare ad un grande evento focalizzata sulle cose giuste".