Federica Brignone, splendida medaglia d’oro ai Mondiali: è lei la meravigliosa regina del Gigante

A cura di Alessio Pediglieri

Dopo una straordinaria prima manche nello slalom Gigante femminile ai Mondiali di sci di Saalbach, Federica Brignone non ha fallito l'appuntamento con la medaglia d'oro, sfruttando i +67 centesimi di vantaggio e gestendo l'ultimo atto sulle nevi austriache nel migliore dei modi. Prendendosi uno stupendo oro dopo la medaglia d'argento nel Super G. La conclusione perfette di una giornata azzurra a tinte chiaroscuro, con le cadute – e seguenti eliminazioni – di una sfortunata Sofia Goggia e di una disarmante Marta Bassino.

Per Federica Brignone è stata una apoteosi che ha confermato lo straordinario momento psicofisico della valdostana che ha impressionato anche al Mondiale dopo le prove vincenti in Coppa del Mondo. Nella seconda manche partiva con la minor pressione psicologica di tutte, conquistata grazie a una prima prova a dir poco perfetta, dove Brignone ha costruito il proprio successo: con il successo di Saalbach, Federica Brignone ha messo in fila tutte le migliori, conquistando il tempo più veloce anche nella seconda manche austriaca.

Brignone come Compagnoni, fa la storia dello sci femminile azzurro

Si tratta del secondo oro in carriera per Federica Brignone dopo quello conquistato ai Mondiali in combinata nel 2023. La Tigre azzurra ha lasciato l'ennesimo segno indelebile a 34 anni compiuti, riconfermandosi protagonista dello sport italiano. Grazie al successo odierno in Austria ha permesso all'Italia di salire come seconda nel medagliere, dietro ad una Svizzera inarrivabile, provando a restare da qui fino a domenica, sul podio iridato. Ma soprattutto Federica Brignone ha riscritto la storia dello sci femminile azzurro: è diventata la seconda italiana, dopo l'immensa Deborah Compagnoni, a vincere un oro in gigante ai Mondiali.

La classifica finale dello slalom mondiale di Saalbach

Federica Brignone (Italia) 2’22″71 Alice Robinson (Nuova Zelanda) +0.90 Paula Moltzan (USA) +2.62 Thea Louise Stjernesund (Norvegia) +2.63 Lara Gut-Behrami (Svizzera) +2.68 Sara Hector (Svezia) +2.88 Lara Colturi (Albania) +3.50 Zrinka Ljutic (Croazia) +3.54 Lena Duerr (Germania) +3.56 Britt Richardson (Canada) +3.89