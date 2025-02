video suggerito

Federica Brignone stupenda nella 1a manche di slalom ai Mondiali: “Non ho avuto rispetto della pista” In attesa della seconda manche dello slalom femminile ai Mondiali di Saalbach, Federica Brignone ha dominato la prima prova con un distacco abissale di +67 centesimi sulla seconda, Alice Robinson. Lara Gut-Behrami quarta a a oltre 1 secondo e mezzo. “Ho spinto, spinto, spinto: le altre hanno avuto rispetto della pista, io no”: Malissimo Sofia Goggia e Marta Bassino: chiudono il proprio mondiale uscendo malamente. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una prima manche di slalom femminile ai Mondiali di sci a Saalbach che è già una mezza sentenza con l'Italia della neve a suo modo protagonista sia nel bene sia nel male. Benissimo una straordinaria Federica Brignone, imprendibile e con un +64 centesimi dalla seconda, malissimo Sofia Goggia e Marta Bassino che non sono riuscite a concludere la prova con due errori gravi che le hanno costrette al ritiro, deludendo.

Per Federica Brignone un nuovo sorriso mondiale: il tempo finale della prima manche ha messo la valdostana in una posizione invidiabile per la possibile vittoria nello slalom di Saalbach che verrà ratificato a fine della seconda manche del primo pomeriggio. La campionessa azzurra ha fatto una prova perfetta, mettendo un abisso tre sé e le altre, con 67 centesimi dalla seconda che saranno da amministrare e gestire per una Brignone che è apparsa ancora una volta in grande forma psicofisica.

La prima manche perfetta di Brignone: "Non ho avuto rispetto della pista"

Federica Brignone prima e dominante a Saalbach, in attesa della seconda manche. Si gode il suo 1'10"44 che la mette al riparo di eventuali brutte sorprese che appaiono lontanissime dopo quanto visto in pista. "Ho fatto la differenza nell'ultima parabolica, dove mi sono presa il mio spazio e non ho perso la velocità prima del pezzo pianeggiante. La fatica si è iniziata a sentire nel tratto finale ma non troppo perché sono riuscita d andare profonda e spingere. Mi è venuto tutto bene" ha spiegato Brignone godendosi il primo posto parziale. "Ora scenderò avendo fatto la differenza nella prima manche e avere un bel vantaggio non è assolutamente male. La sensazione è che le mie avversarie abbiano avuto un po' troppo rispetto per la discesa, io non ne ho avuta per una pista e una neve che ho trovato perfette".

Male Sofia Goggia e Marta Bassino: cadono malamente, entrambe eliminate

Poteva essere un corroborante importante, la classica motivazione che ti trascina a emulare un'ulteriore prova super e invece non è servito a nulla: il primo posto nella prima manche di una più che perfetta Federica Brignone non è servito a fornire la carica giusta per le atre azzurre scese subito dopo, lasciandola da sola alla ricerca di un'altra medaglia iridata dopo l'argento nel supergigante. Sofia Goggia ha dovuto alzare bandiera bianca quando è andata in rotazione in una curva verso sinistra nella prima parte del tracciato. L'impatto finale non è stato bello, soprattutto per la spalla destra con cui ha sbattuto violentemente contro una porta. La bergamasca stava comunque spingendo e fino al momento del fatale errore, era sui tempi di Brignone.

Peggio è andata a Marta Bassino che quest'anno non riesce a trovare la propria condizione ottimale: anche per lui un errore determinante che l'ha esclusa dallo slalom ai mondiali di Saalbach-Hinterglemm 2025, fermandosi alla prima manche: per l'azzurra, già lentissima al primo intertempo rispetto a Brignone, in una curva verso sinistra ha tranciato di netto una porta, tirando dritto e finendo nelle reti di protezione, senza gravi conseguenze. Confermando però un Mondiale, purtroppo, pessimo.