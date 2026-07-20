Otamendi contro Rodri dopo la finale dei Mondiali: “Stai zitto e porta rispetto, idiota”

Dopo la finale dei Mondiali, Nicolas Otamendi è esploso nei confronti di Rodri. Un’autentica rissa verbale: “Avete pianto tutta la settimana, smettila di parlare e porta rispetto, idiota”.

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La finale Spagna-Argentina non passerà alla storia per essere la più bella dei Mondiali di calcio, ma verrà ricordata anche a causa di una serie di vergognosi episodi che hanno avuto protagonisti alcuni calciatori sudamericani che al termine dell'incontro hanno perso totalmente il controllo. All'elenco si è aggiunto nell'immediato post anche l'eterno Nicolas Otamendi, che ha litigato con l'ex compagno del Manchester City Rodri, apostrofandolo con parole davvero brutte.

Le risse e i pugni degli argentini dopo la finale

I calciatori dell'Argentina hanno il loro stile di gioco e molto spesso vanno sopra le righe, con mezzucci, trucchetti, provocazioni, com'è stato palese nella semifinale con l'Inghilterra. La finale con la Spagna, considerando anche la posta in palio, lo stress, il pathos, la partita si è chiusa ai supplementari, ha prodotto una serie di situazioni orrende.

Scena che non si vorrebbero mai vedere. Antisportività pura. Chiuso l'incontro Paredes ha perso la testa mettendo le mani addosso a Eric Garcia e Pedri. Quelle immagini sono venute subito fuori, qualche ora dopo invece è stato scoperto il pugno di Molina a Rodri. Altro gesto orribile.

La rissa verbale tra Otamendi e Rodri: "Idiota, non si fa così"

Come non bastassero già quei due ce n'è stato un terzo. Un confronto duro, vero, tra due ex compagni di squadra: Rodri, eletto Pallone d'Oro dei Mondiali, e Nicolas Otamendi, che per una stagione sono stati anche compagni al Manchester City. Otamendi, classe 1988, era al passo d'addio con la Nazionale, all'ultima partita, all'ultima finale, e ha perso la testa quando ha incrociato Rodri attaccandolo, stavolta niente mani addosso, ma uno sfogo bello e buono che è andato avanti molto a lungo, con parole precise ricostruite poi grazie ai microfoni delle telecamere di DAZN Spagna che hanno ripreso tutto.

Otamendi incrocia Rodri e attacca subito con durezza: "Smettila di parlare, idiota. Avete pianto tutta la settimana". Rodri cerca di placarlo con le buone, ma il difensore dell'Argentina è nervosissimo e continua: "Tu e Laporte avete pianto per gli arbitri, è una settimana che lo fate. Amico, non si fa così".

Le parole di Laporte e Rodri che hanno fatto arrabbiare Otamendi

Cosa era successo alla vigilia è facile ricostruirlo. Rodri aveva detto: "Non bisogna cadere nelle provocazioni? Questa è una parte del calcio. Vedremo come si sviluppa il gioco. Non dobbiamo eventualmente cadere nelle provocazioni". Insomma niente di grosso. Mentre Laporte era andato giù duro: "Non sono preoccupato dell'aggressività, fa parte del contesto calcistico, se è tollerata e l'arbitro fa il suo lavoro. Nelle ultime partite si sono viste cose che ci hanno sorpreso, azioni lasciate impunite, soprattutto con l'Argentina".

Quindi era Laporte quello entrato a gamba tesa, ma Otamendi non ha fatto differenza tra l'uno e l'altro. Rodri ha provato ulteriormente ad abbozzare, ma a quel punto il difensore sudamericano ha replicato dicendo: "Io porto rispetto, ma tu non dovresti parlare così".