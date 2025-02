video suggerito

Marta Bassino con le lacrime agli occhi, la voce le si strozza in gola: lascia l’intervista in silenzio Per Marta Bassino l’eliminazione nella prima manche dello slalom femminile ai Mondiali di Saalbach è stata devastante: la campionessa azzurra non è riuscita a commentare quanto accaduto ai microfoni Rai nella consueta intervista post gara. Visibilmente provata dall’ennesima delusione ha lasciato la diretta in silenzio: in lacrime ha pronunciato solo un flebile “grazie” di fronte alle parole di conforto arrivate dallo studio. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

53 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marta Bassino ha ancora una volta fallito l'appuntamento sulla neve mondiale di Saalbach, con un errore nella prima manche dello slalom femminile che l'ha condannata all'ennesima delusione mentre Federica Brignone festeggiava l'ennesima prova superba. Di una stagione assolutamente negativa, in cui l'azzurra è apparsa ancora una volta irriconoscibile senza apparenti spiegazioni. Un tunnel da cui non si vede la luce e che l'ha sta facendo soffrire a tal punto che nell'intervista a fine gara non riesce a proferire verbo: lacrime agli occhi, voce strozzata in gola. Lascia la diretta TV in silenzio visibilmente provata.

Una Marta Bassino così non si era ancora vista: la campionessa azzurra non è riuscita a trattenere le proprie emozioni di fronte all'ennesima feroce delusione. Nello slalom di Saalbach, dove avrebbe potuto dimostrare – per prima a se stessa – di poter ritornare a gareggiare alla pari con le altre, è finita contro le reti di protezione dopo un errore tecnico che l'ha costretta all'eliminazione. Nessun danno fisico, ma psicologicamente una botta devastante.

Anche perché la prima manche, dominata da una Brignone su un altro pianeta, c'erano tempi e distacchi che potevano essere alla portata di Marta Bassino. Invece, l'uscita di scena nel peggiore dei modi: va a toccare con lo scarpone la neve, perde aderenza e finisce a inforcare in pieno una porta, tirando dritto verso il bordo pista. Una scena purtroppo vista e rivista in una stagione a dir poco da incubo, in cui la 28enne piemontese stenta a ritrovare se stessa, schiacciata dalle continue delusioni. A tal punto che di fronte ai microfoni per la consueta intervista post gara, non riesce nemmeno a parlare.

Dagli studi Rai analizzano la prova e l'errore, dall'inviato sulla pista austriaca arrivano gli abbracci virtuali da parte di tutti, ben sapendo del difficilissimo periodo che sta attraversando: è la classica goccia che fa traboccare il vaso: Marta non ce la fa, ha le lacrime agli occhi di fronte all'affetto che le viene dato. La voce le si strozza in gola, proferisce un flebile "grazie" poi il silenzio di fronte alle telecamere fino alla conclusione dell'intervista che diventa un ostacolo ben più insuperabile di una discesa. Rivelando l'animo umano di una campionessa che sta attraversando uno dei momenti più bui.

La stagione di Marta Bassino: delusioni prima in Coppa del Mondo, poi ai Mondiali

Il mondiale di Saalbach per Marta Bassino è stata una parentesi da dimenticare. Nella prova di supergigante non riesce a esprimersi come vorrebbe, arrivando con un modesto e deludente 16° tempo al traguardo. Il riscatto nello slalom fallisce dopo metà prima manche per l'ennesimo episodio che la condanna lontano dalle migliori, eliminandola. Ultimi durissimi insuccessi che seguono a quelli in Coppa del Mondo, come nel Gigante di Kranjska Gora dove finisce fuori dalle 30, lontanissima dai fasti del 2021 quando, proprio vinse la Coppa iridata in questa stessa specialità.