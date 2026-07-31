Roglič investito da un’auto durante un allenamento: salta San Sebastián e Burgos, Vuelta a rischio?

Primoz Roglic ha riportato contusioni ed ematomi dopo essere stato investito durante un allenamento e sarà costretto a rinunciare alla Clásica di San Sebastián e alla Vuelta a Burgos. L’obiettivo resta recuperare in tempo per il via dell’ultimo Grande Giro della stagione.

Brutta disavventura per Primož Roglič nel pieno della preparazione alla Vuelta a España. Il corridore della Red Bull-BORA-hansgrohe è stato investito da un'automobile durante un allenamento su strada, un incidente che lo costringerà a modificare il programma di avvicinamento all'ultimo Grande Giro della stagione.

Il quattro volte vincitore della corsa spagnola ha riportato forti contusioni e diversi ematomi nella parte posteriore delle cosce. Sebbene non siano emerse lesioni gravi, lo staff medico ha preferito fermarlo per consentirgli di recuperare completamente, rinviando il ritorno alle competizioni.

A confermare la notizia è stato lo stesso Roglič attraverso un messaggio pubblicato sui social: "Investito da un'auto pochi giorni fa… non è lo scenario migliore, ma è la vita". Successivamente ha aggiornato anche il suo calendario: "Non parteciperò alla Clasica di San Sebastian e alla Vuelta Burgos, non il migliore scenario ma questa è la vita. Ora tutto sarà concentrato sulla Vuelta, ci lavoreremo e speriamo che la situazione migliori".

Roglič investito da un'auto durante un allenamento: salta due corse, ma punta a esserci alla Vuelta

L'incidente obbliga quindi lo sloveno a rinunciare alla Clásica di San Sebastián e alla Vuelta a Burgos, due appuntamenti che avrebbero dovuto rappresentare il banco di prova ideale prima dell'inizio della Vuelta. Una battuta d'arresto significativa, soprattutto perché arriva nella fase decisiva della preparazione.

Nonostante lo stop, in casa Red Bull-BORA-hansgrohe prevale un cauto ottimismo. Le condizioni del corridore non destano particolare preoccupazione e l'obiettivo resta quello di recuperare in tempo per presentarsi al via della Vuelta a España, la corsa che lo ha già visto trionfare quattro volte in carriera.

Le prossime settimane saranno fondamentali per valutare l'evoluzione del recupero. Se tutto procederà secondo i piani, Roglič potrà comunque prendere parte al Grande Giro spagnolo, anche se con un avvicinamento ben diverso da quello inizialmente programmato. La sua ultima gara ufficiale risale al campionato nazionale sloveno disputato il 28 giugno: senza le corse di agosto, l'eventuale rientro coinciderebbe direttamente con la partenza della Vuelta.