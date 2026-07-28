BMW, maxi-richiamo di 744mila auto a rischio incendio: la lunga lista di modelli interessati

La BMW dà il via a una campagna di controllo a livello mondiale a causa di un difetto al motorino di avviamento. Il problema riguarda una lunga serie di vetture prodotte tra il 2020 e il 2026.

C'è un problema per chi guida una BMW. Secondo quanto scrive la testata tedesca Auto Bild, la casa bavarese ha avviato un imponente richiamo su scala globale che coinvolge esattamente 744.234 veicoli. Una enormità. Questa decisione è stata presa a causa di un potenziale e ovviamente grave problema relativo a un pericolo di incendio legato a un malfunzionamento meccanico del relé di avviamento, che sarebbe il motorino di avviamento del motore.

744 mila veicoli richiamati dalla BMW

L'operazione è stata registrata presso l'Autorità Federale Tedesca per i Traporti a Motore con il numero di riferimento 16790R. Solo in Germania le vetture da richiamare sono all'incirca 42.300, ma è a livello mondiale che l'impatto è davvero tremendo con oltre 740 mila auto che devono essere controllate. Ciò vale per una vasta gamma di vetture realizzate in un arco temporale di quasi sei anni, tra il 31 luglio 2020 e il 26 febbraio 2026, diversi modelli, anche dal costo differente.

I modelli BMW interessati dal richiamo per rischio incendio

Nell'elenco delle BMW richiamate ci sono sia le berline che le coupé, ma anche le station wagon della Serie 2, 3, 4, 5 e 6, oltre l'ammiraglia Serie 7. Da controllare anche la spider Z4, l'elettrica i3 e una serie di SUV di grandi dimensioni. Auto Bild sottolinea che non è automatico che il difetto esista su ogni singolo veicolo, ma tutti vanno controllati, e da controllare è l'esatta data di produzione e la data dell'allestimento specifico, ecco di seguito i modelli richiamati.

Serie 2

Serie 3

Serie 4

Serie 5

Serie 6

Serie 7

Roadster Z4

SUV X3

SUV X4

SUV X5

SUV X6

SUX X7

City Car elettrica i3

La BMW è stata costretta a richiamare oltre 740 mila veicoli.

Il problema è nel motorino di avviamento del motore: si rischia l'incendio

L'origine del problema risiede nell'usura del relé del motorino di avviamento. Lo sfregamento meccanico all'interno della componente può generare una serie di detriti che si accumulano con il tempo causando un aumento della resistenza elettrica. Essendo il relé che gestisce il passaggio dell'elevato flusso di corrente dalla batteria al motorino di avviamento l'innalzamento della resistenza provoca un surriscaldamento improvviso del pezzo e nel peggiore dei casi può scaturire un rischio di incendio a causa di un corto circuito. Finora non è stato registrato alcun incendio a questo tipo di problematica.

Cosa fare in caso di richiamo per i possessori di una BMW

Chi possiede una BMW per capire e risolvere il problema dovranno recarsi presso la rete di assistenza autorizzata della casa bavarese, dove verrà sostituito in modo gratuito il motorino di avviamento. L'operazione è identificata dal costruttore attraverso codici di richiamo 0012790600, 0012780600 e 0012770600. I proprietari delle vetture sotto investigazione riceveranno in ogni caso una comunicazione scritta ufficiale, essendo questa un'azione di richiamo ufficiale. Essendo questo un intervento di sicurezza presidiato dalla autorità di vigilanza dei trasporti ignorare il richiamo potrebbe comportare come misura ultima anche il fermo amministrativo della vettura.

Un problema di grande impatto questo, innanzitutto per i possessori di una vettura BMW, che adesso dovranno recarsi il prima possibile nei vari centri d'assistenza per risolvere questo problema, che è potenzialmente pericoloso. Ma il problema c'è anche per la casa bavarese che è costretta a richiamare oltre 700 mila vettura e a livello globale rischia di pagare tutto ciò. Il rischio di perdite economiche, future, per la BMW è alto, considerando che la sicurezza è la priorità per chiunque acquista una automobile, e va da sé che un potenziale incendio non fa dormire sonni tranquilli.