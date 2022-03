Dominik Paris trionfa in discesa a Kvitfjell: giornata eccezionale per lo sci italiano Dominik Paris ha vinto la seconda discesa di Coppa del Mondo di sci alpino di Kvitfjell. Un successo che impreziosisce una giornata già trionfale per il successo della Brignone in SuperG.

A cura di Marco Beltrami

Un sabato memorabile per lo sci e per lo sport italiano. Dalla Norvegia arrivano bellissime notizie per gli azzurri, con Dominik Paris che ha trionfato nella seconda discesa di Kvitfjell, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Prova strepitosa quella del classe 1989 di Merano che ha collezionato così il secondo successo stagionale, confermandosi il miglior velocista italiano di sempre. L'exploit di Paris, arriva pochi minuti dopo l'ufficialità dell'impresa di Federica Brignone che ha vinto matematicamente la Coppa del mondo di SuperG.

Ma iniziamo dalla fine, e dalla bellissima vittoria di Dominik Paris. Sulla neve norvegese il 32enne ha chiuso davanti a tutti con il miglior tempo. Alle sue spalle il padrone di casa Aleksander Kilde che ha consolidato il primato nella classifica di disciplina, e lo svizzero Beat Feuz arrivato terzo, ex aequo con il connazionale Niels Hintermann. Per le sorti del titolo si deciderà dunque tutto nell'ultimo appuntamento stagionale in programma il 16 marzo.

Secondo successo in stagione per Paris dopo quello ottenuto a Bornio a fine 2021. Si tratta complessivamente della 17a affermazione in libera, la 21a complessivamente in carriera. È lui dunque numeri alla mano il miglior velocista italiano di sempre, nonché uno dei primi a livello mondiale. Quarto posto invece nella speciale classifica dei migliori della storia, con Franz Klammer che guarda tutti dall'alto in virtù delle sue 25 vittorie. Per quanto riguarda gli altri azzurri impegnati oggi, sono finiti più indietro Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia, mentre è caduto Mattia Casse che non sembra aver riportato conseguenze gravi.

Leggi anche Sofia Goggia si arrende e rinuncia al Super G delle Olimpiadi di Pechino

A proposito di italiani ha trionfato in Svizzera Federica Brignone. La sciatrice italiana ha vinto la Coppa del Mondo di SuperG senza nemmeno gareggiare. Infatti il successo matematico, le è stato garantito dall'uscita di scena dell'altra azzurra Elena Curtoni in una gara condizionata dalle difficili condizioni della pista. Buona la prova di Marta Bassino che ha sfiorato il podio, piazzandosi al quarto posto.